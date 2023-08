El Imserso ha desestimado las alegaciones presentadas por Soltour en el contrato de viajes para mayores para la temporada 2023-2024 y ha adjudicado a la red de agencias de viajes de Barceló, Ávoris, los tres lotes del concurso. El pasado 6 de julio el organismo de atención a los mayores, dependiente del Ministerio de Igualdad, había comunicado que Barceló obtuvo las mejores puntuaciones en los tres lotes (costas peninsulares, islas y circuitos y capitales de provincia).

Soltour presentó alegaciones al lote de costa peninsular (el único en el que pujaba, con su socio Guest Incoming, ambos integrados en el Grupo Piñero) porque defendía que todas sus plazas de transporte ferroviario iban en tren de alta velocidad y pedía que se aceptasen algunos hoteles como accesibles, entre otras cuestiones.

Ahora la mesa de contratación concluye que más de 24.000 plazas de las recogidas en la oferta de Soltour no están amparadas por compromisos con operadoras de transporte por tren de alta velocidad por lo que excluye la oferta del proceso, según recoge el portal de contratación del sector público.

Además, señala que dos de los hoteles presentados en la oferta no han certificado el cumplimiento de las normas de accesibilidad universal y añade que sólo considera válidas las ofertas para 46 municipios y no para 48 como pretende Soltour.

Tras las revisiones pedidas por Soltour y su exclusión, la mesa de contratación ha elevado la puntuación de Ávoris en el lote uno, el más numeroso, con 443.887 plazas, a 97,43 puntos (94,24 antes) y de Mundiplan (la UTE formada por Iberia, Integración de Agencias de Viajes y Alsa) a 91,05 (antes 88,24). En el lote dos (costas insulares, con 230.039 plazas), las agencias de viajes de Barceló se mantienen en el máximo, 100 puntos sobre 100; y Mundiplan queda también en los 88,59 puntos iniciales. En el lote tres (circuitos, capitales de provincia y españoles que viven en Europa, con 212.343 plazas), Ávoris mantiene los 97,82 puntos, y Seniorplan/Nautalia/Autocares Vera, 95,32 puntos.

Tras conocer la decisión, Soltour ha anunciado que presentará nuevas alegaciones con el objetivo de que la mesa de contratación reevalúe todas las propuestas presentadas antes de la adjudicación final del programa. En el plazo de dos días hábiles y para evitar un retraso mayor con la presentación de un recurso administrativo, Soltour, junto a su socio Guest Incoming, ambos integrados en el Grupo Piñero, presentará una nueva aclaración para que su programa se evalúe de forma «correcta». En este sentido, defiende que su propuesta debe resultar ganadora si se tienen debidamente en cuenta dos de los criterios de calidad del concurso, con cuya valoración discrepan.

Para esta próxima edición el instituto de mayores ofrece 886.269 plazas (70.000 más que en la campaña actual), con un aumento de los precios del 7,5 %. Las 70.000 plazas nuevas son para el lote tres, el de circuitos y capitales de provincia, todas las cuales se incorporan para la próxima campaña (hay 34 nuevas, hasta completar las 52). Los lotes uno y dos mantienen el mismo número de plazas de esta temporada.

Los pliegos del nuevo concurso fueron publicados a finales de marzo, después de que el Imserso optara por lanzar una nueva licitación para la próxima temporada, en lugar de prorrogar un año más el contrato actual, con el fin de mejorar la calidad y la diversidad de los paquetes que se oferta.

El programa para 2023/2024 está valorado en más de 300 millones de euros (de los que el instituto aporta el 22,5 % y los usuarios el 77,5 % restante), un 14 % más que el anterior.

Sumada la posibilidad de las dos prórrogas anuales que establecen los pliegos, hasta la temporada 2025-2026, el valor total del programa roza los 850 millones de euros.