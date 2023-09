El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha solicitado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la suspensión cautelar del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, al considerar que su comportamiento en la final del Mundial femenino de fútbol «está afectando a la imagen del deporte español y de España» y pone en riesgo, además, la candidatura del Mundial 2030.

Esta petición llega al TAD después de que el organismo calificara este viernes de falta «grave» y no «muy grave» el beso dado sin permiso a la jugadora Jenni Hermoso por parte de Rubiales. «Los actos son de especial gravedad, ya que tuvieron lugar en la celebración de la final del Mundial de Fútbol femenino y, por tanto, fueron objeto de una difusión extraordinaria en el ámbito internacional, afectando directamente a la imagen del deporte español. Y ello teniendo en cuenta que dichos actos fueron protagonizados, tanto en el palco de autoridades como en la entrega de trofeos, por el Presidente de la RFEF, que es el máximo representante del fútbol español», reza el texto.

En los mismos términos se ha expresado este sábado el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en un acto de partido en Málaga en el que ha ensalzado la «reacción ejemplar» de las jugadoras de la Selección Española Femenina de Fútbol ante las «actitudes y discursos bochornosos» de Rubiales, y ha dado a entender que no puede seguir al frente de la federación. «Uno no puede aspirar a representar a España y dejar mal a España con actitudes y con discursos que nos abochornan y que no nos representan», ha afirmado Sánchez.

Por su parte, Rubiales acusó este viernes de forma velada al Gobierno por, a su juicio, empeñarse «en tomar parte y presionar» en su contra, después TAD calificara de falta "grave" su beso sin consentimiento a Jenni Hermoso.