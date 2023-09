El portavoz de PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha emplazado este lunes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a aclarar con un 'sí' o un 'no' si está dispuesto a conceder la amnistía a los condenados por el 'procés', una respuesta que el PP considera «capital» porque «a día de hoy» no conocen. Dicho esto, ha asegurado que espera que militantes del PSOE puedan acudir al acto «abierto» y «en la calle» en defensa de la igualdad de los españoles que ha convocado el PP el 24 de septiembre.

«Hago invitación expresa a todos, socialistas de carné, socialistas expulsados, socialistas de corazón, conservadores, liberales, es decir, a todos los españoles que hoy están preocupados porque se va a romper la igualdad entre todos los españoles», ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo. Sémper ha señalado que la «hipotética investidura de Pedro Sánchez va a depender de quienes tienen una lista de exigencias», en alusión a los independentistas. «Y yo todavía no he oído la respuesta de Pedro Sánchez», ha aseverado.

Por eso, ha emplazado a Pedro Sánchez a aclarar con un 'sí' o 'no' si está «dispuesto a conceder la amnistía», ya que, según ha dicho, es «relevante» la respuesta del presidente del Gobierno y no la de otros dirigentes del PSOE o Sumar. «Y a día de hoy no la tenemos y para nosotros es capital», ha enfatizado. Al ser preguntado cómo valora las palabras de Isabel Díaz Ayuso, retando a Sánchez a convocando elecciones, Sémper ha admitido que la investidura de Feijóo es «complicada» y ha respaldado esas palabras de la presidenta madrileña.