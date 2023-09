El edil socialista en el Ayuntamiento de Madrid Daniel Viondi ha anunciado este jueves que dejará su acta de concejal «en las próximas horas», tal y como le ha reclamado el propio PSOE-M después de que propinara varias palmadas en la cara al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el pleno municipal de este jueves.

«He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible», ha escrito Viondi en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Minutos antes, el líder del PSOE-M, Juan Lobato, había anunciado en la misma red social que el partido ya había pedido a Viondi que entregara el acta de concejal. «En el partido se tomarán las decisiones correspondientes», ha añadido, al tiempo que ha pedido disculpas a Almeida en nombre del partido, y ha agregado: «El PSOE de Madrid es respeto y educación siempre. Fuera de eso no se construye ni se avanza nada».

Durante el pleno de este jueves, al concluir una intervención, Viondi se ha acercado al asiento de Almeida y le ha dado varias palmadas en la cara. A continuación se puede ver la escena completa:

Esto acaba de ocurrir en el Ayuntamiento de Madrid.

El concejal del PSOE, Daniel Viondi se va al escaño de Almeida y le da en la cara tres veces.



Esta gente no debería poder pisar una institución en su vida. pic.twitter.com/zBTTW2DLXR — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) September 28, 2023

Tras lo sucedido, y dado que Viondi seguía hablando desde su escaño pese a no tener el uso de la palabra, el presidente del pleno, Borja Fanjul, ha llamado al orden en tres ocasiones al edil socialista y finalmente le ha pedido que se fuera del pleno.