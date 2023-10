Sánchez menciona la amnistía por primera vez, pero no aclara si habrá reunión del PSOE con Puigdemont

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha referido por primera vez de forma explícita a una posible «amnistía» a los implicados en el procés al tiempo que se ha desmarcado de la propuesta realizada por Sumar. Sin embargo, no ha aclarado si a lo largo de la negociación para su investidura se va a producir una reunión entre algún dirigente del PSOE y el expresidente catalán Carles Puigdemont. En una comparecencia de prensa en Granada, al término de la reunión informal del Consejo Europeo, Sánchez ha reiterado que están negociando y por tanto no puede adelantar un acuerdo hasta que este no esté cerrado. «Nada está acordado hasta que todo esté acordado», ha subrayado.

Así, Sánchez ha señalado que la propuesta de Sumar para la amnistía que se ha conocido este jueves y que aboga por exonerar a todas las personas vinculadas con el proceso independentista desde 2013 que además incluya a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no es la propuesta del PSOE. «Tenemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales» a la crisis de 2017, ha indicado. A continuación ha dejado claro que conocen estas iniciativas pero en ningún caso se trata de »la propuesta del PSOE". En este sentido ha asegurado que cuando exista un acuerdo será «claro y transparente» y lo conocerán todos los ciudadanos. Así ha señalado que serán validados por el Poder Legislativo. «E incluso si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición». «Plena normalidad democrática», ha sostenido a continuación. Sánchez se reunirá con Feijóo el lunes dentro de la ronda de contactos para la investidura El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez se reunirá el próximo lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dentro de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para lograr su reelección. Sánchez recibirá a Feijóo a las 17 horas en el Congreso de los Diputados, según han indicado fuentes del PSOE. Sin embargo, el líder del PSOE no pedirá los votos del PP, tal como indicó esta semana después de que el Rey le designase candidato a la investidura. De su lado, Feijóo trasladará su voto negativo y le pedirá que mandate a la presidenta del Congreso a fijar fecha para votación, según indican desde Génova. Por el contrario, Sánchez pedirá a Feijóo que se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato lleva cerca de cinco años caducado, según indicó en ese momento. El encuentro forma parte de la ronda de contactos iniciada esta semana por el PSOE con la reunión entre Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en la que ambos se comprometieron a cerrar un acuerdo de Gobierno en este mes de octubre. El lunes será el turno de Feijóo y luego seguirán el resto de grupos parlamentarios, incluidos Bildu y Junts, con los que Sánchez no se ha reunido personalmente hasta el momento. Del otro lado, Feijóo trasladará a Sánchez su absoluto rechazo a que la gobernabilidad del país esté condicionada a las exigencias del independentismo y suponga «la ruptura de la igualdad» entre españoles, según trasladan fuentes del PP.