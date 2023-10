Siete cargos públicos del PP balear y decenas de miembros de Societat Civil Balear han participado en la marcha contra el indulto que se ha llevado a cabo este mediodía en Barcelona. La delegación balear de Societat Civil ha sido la más numerosa. Llegados especialmente de diversos puntos de Mallorca, los manifestantes de la entidad, creada en 2018, han desfilado junto a sus colegas de Valencia portando una visible pancarta azul. A todos ellos se sumó una representación de Vox, con el presidente del Parlamente de les Illes, Gabriel Le Senne, al frente, de la misma manera que el diputado electo Jorge Campos o los regidores en Cort Fulgencio Coll y Gari Durán.

«Lucho por el país, por Mallorca, por todo lo que sea bueno para España», comentaba Teresa Toledo, quien se había acercado junto a su marido. Para algunos era su segunda manifestación contra la amnistía, ya que habían estado en la convocada con idéntico motivo en Madrid.

Joan Mesquida, Martí Torres, Miquel Jerez, Nuria Riera, Rafel Nadal, Cristóbal Marquès y Vicente Marí Bosó. Foto: David Marquès

También repetían los dos representantes del Partido Popular de Menorca en las Cortes. El diputado Joan Mesquida ha sido concluyente al afirmar que «la amnistía no puede ser moneda de cambio para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. Es algo que no tiene cabida en un país democrático». Mientras, el senador menorquín Cristóbal Marquès ha echado en cara a Sánchez «que haya mentido a los ciudadanos. No hace mucho decía que su objetivo era llevar a Puigdemont a los tribunales y ahora, tras las elecciones, hace todo lo contrario. Y lo más grave es que no lo hace por convicción, sino por interés».

La exdiputada y actual portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Nuria Riera, ha censurado que Sánchez «se aproveche de sus intereses particulares para dividir España». Por eso, cree oportuno «dar apoyo desde Barcelona al clamor popular de que España no se vende, no se rompe. Y este es un mensaje que queremos hacer llegar desde Balears de una forma contundente».

Jorge Campos, junto a Pepa Millán y Santiago Abascal.

El senador mallorquín Miquel Jerez espera que la manifestación «sirva para hacer reflexionar a Pedro Sánchez. La democracia ha salido a la calle y debería ser respetada. La amnistía viola la Constitución, la convivencia y la unidad de España y cuestiona el modelo de Estado». Tanto que, según Jerez, aceptar también la convocatoria de un referéndum «supondría una ruptura total». En el mismo sentido, el diputado ibicenco José Vicente Marí Bosó ha advertido que «el marco común es la Constitución y no podemos movernos de aquí. No se puede poner el Gobierno de la nación en manos de quien no ama la nación».

Gari Durán y Fulgencio Coll, regidores de Vox en el Ajuntament de Palma.

Los representantes populares han participado en la marcha de forma discreta, sin hacer gala de ninguno de los elementos y banderas de España que diversos stands de Societat Civil Catalana vendían a 5 y 10 euros la unidad. Por contra, se ha visto a miembros de Vox ataviados con banderas españolas clamar vivas al rey y Abascal y en contra de Puigdemont.