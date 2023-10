El PP ha propuesto al Congreso respaldar una declaración institucional condenando el ataque terrorista perpetrado por Hamás este fin de semana en Israel y reconociendo el derecho de las autoridades de Tel Aviv a defenderse. El texto que ofrece el PP llama a condenar «en los términos más enérgicos» el ataque terrorista de Hamás, expresa la solidaridad con el pueblo israelí, «reconoce el derecho de Israel a defender su territorio y su población conforme a la legalidad internacional» y pide la «liberación inmediata» de todas las personas secuestradas por los terroristas, recordando que «deben ser respetadas y protegidas de conformidad con el derecho internacional».

Los 'populares' han planteado esta declaración institucional en la reunión de la Mesa del Congreso, pero ahí se le ha rechazado recordando que en el órgano de gobierno sólo hay tres partidos (PSOE, PP y Sumar) y que una declaración de la Cámara exige la unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

En el PP se justifican alegando que tampoco tienen muchas alternativas dónde plantear esa declaración institucional, pues todavía no se han constituido las comisiones parlamentarias, no se ha aprobado aún un calendario de sesiones plenarias y ni siquiera hay convocada una próxima reunión de la Junta de Portavoces. En todo caso, los 'populares' no desisten e irán ofreciendo el texto a los distintos grupos parlamentarios buscando la unanimidad necesaria para que en algún momento pueda ser leída oficialmente. «Si el PP consigue la unanimidad de la Cámara, saldrá adelante y si no, será muy difícil», ha resumido Gerardo Pisarello, uno de lo miembros de Sumar en la Mesa, aparentemente poco proclive a aceptar la iniciativa del PP.

Seguridad

También Vox ha 'movido ficha' y ha registrado una proposición no de ley para su debate y votación en el Pleno del Congreso instando a condenar los ataques terroristas perpetrados por la organización Hamás así como las declaraciones vertidas por distintos miembros del Gobierno en funciones justificando dichas acciones criminales. Además, insta al Gobierno a garantizar la seguridad de nuestros compatriotas en la zona de ataques y a tomar medidas para prevenir cualquier ataque del terrorismo yihadista, incluyendo desplegar unidades especiales de seguridad en edificios e infraestructuras vitales y fomentar la colaboración ciudadana para denunciar posibles situaciones de radicalización islamista.