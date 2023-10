La Fiscalía ha sostenido este jueves que el exmarido de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, Josep Santacana, es «el cerebro, el que diseña, pertrecha y orquesta todas las operaciones que se llevan a cabo» en la supuesta trama de la pareja para evitar el pago de una deuda al Banco de Luxemburgo por la que están siendo juzgados. En una nueva sesión del juicio celebrada en el Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona, el Ministerio Público ha afirmado durante la exposición de su informe final que Santacana es quien tiene «la participación más activa» en el plan «delincuencial», al ser «la persona que diseña toda la operativa».

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana están acusados de tratar de eludir el pago de una deuda al Banco de Luxemburgo de más de seis millones de euros, para lo que supuestamente urdieron una trama de descapitalización de patrimonio de la tenista en España, Andorra y Suiza. La Fiscalía modificó sus conclusiones en la anterior sesión del juicio, el pasado 15 de septiembre, para rebajar la petición de pena inicial contra Sánchez Vicario de cuatro a dos años de prisión, a la que se adhirió tanto la acusación particular ejercida por el Banco de Luxemburgo como la propia defensa de la tenista.

La modificación de las conclusiones supone que la tenista eluda el ingreso a prisión en caso de ser condenada, al tratarse de una petición de pena igual o inferior a dos años, mientras que el Ministerio Público mantuvo la solicitud inicial de cuatro años de cárcel contra la expareja de la tenista, Josep Santacana. El Ministerio Público considera que Santacana es «el cerebro» que urdió una trama para evitar el pago de una deuda que asciende a más de seis millones de euros al Banco de Luxemburgo consistente en la descapitalización de patrimonio de la extenista en España, Andorra y Suiza, que la entidad intenta cobrar desde 2010.

La fiscal, que da por buena la versión de Sánchez Vicario y reconoce para ella las atenuantes de confesión y reparación del daño, ha afirmado que la deportista «siguió en todo momento las consignas de su marido», puesto que ella «está en otro mundo», el del tenis, y carecía de conocimientos financieros. Además, ha subrayado que mostró su disposición de devolver la deuda a la entidad bancaria, al considerar que había patrimonio suficiente para poder afrontarla, y que fue Santacana quien lo impidió y urdió a tal fin toda la trama de descapitalización patrimonial. La fiscal da por desacreditada la versión de Santacana de que toda la estructura encargada de la gestión patrimonial ya existía previamente, al indicar que cuando él toma las riendas «hay una ruptura absoluta», puesto que se mantienen los nombres de las mismas pero cambian las personas al frente.

Por su parte, el letrado del Banco de Luxemburgo se ha adherido al informe del Ministerio Público, y ha pedido «una gran severidad en la pena» contra Santacana, a quien acusa de ser «el 'magister' del dominio y dirección de todas las actuaciones». «Nunca el señor Santacana paga nada, tiene el control de todo, de millones y millones de euros, y no paga nada», ha subrayado el letrado, que también ha calificado al ex de la tenista de «verdadero autor ideológico de todo el proceso», y ha indicado que está «desde el minuto uno en las reuniones» con el Banco de Luxemburgo. «El señor Santacana no se ha portado bien, la condena tiene que ser proporcional a la gravedad de los hechos», ha concluido.