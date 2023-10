Las comunidades judías consideran que la declaraciones que afirman que Israel está cometiendo crímenes de guerra, como las de las ministras Yolanda Díaz y Ione Belarra, son antisemitismo y reclaman que los políticos difundan mensajes de paz y con soluciones ante la «eclosión y emergencia» del antisemitismo en España. Han hecho esta petición durante la presentación del Informe sobre el Antisemitismo en España 2022 del Observatorio Antisemitismo, integrado por la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia.

«Existe una gran preocupación en la medida en que estas manifestaciones están incidiendo muy negativamente en la vida de la comunidad judía; la vida no se ha paralizado, ni los colegios cerrado y las sinagogas están abiertas, pero existe muchísima preocupación porque lo que ha ocurrido hacía años que no pasaba en España», ha lamentado el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Benzaquen. Para el responsable del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, hay una «eclosión y una emergencia tremenda de antisemitismo» tras el conflicto entre Israel y Gaza, sobre todo a través de redes sociales, y ha reclamado prudencia y responsabilidad a los políticos y a los medios de comunicación en la utilización del lenguaje.

«No tengo ninguna duda de que son constitutivas de antisemitismo», ha asegurado Benzaquen, en relación con las declaraciones de Belarra, de Díaz y de otros políticos que hablan de genocidio de Israel en Palestina o que Israel está cometiendo crímenes de guerra, aunque ha aclarado que no se plantean denunciarlo, sino que se trata de «un reproche». Ibarra ha reclamado también «prudencia en las declaraciones asumidas por España y por la UE» y ha lamentado que no haya una diferenciación «de Israel como país, una cosa es el Gobierno y el Ejército y otra es el conjunto del país; si esa disociación no se hace, estamos demonizando y estigmatizando a toda la comunidad».

«Lo que ha ocurrido en las últimas semanas hacía años que no pasaba», ha lamentado el responsable de las comunidades judías en el encuentro informativo celebrado este lunes en la sede de la representación judía en España. Entre las situaciones contra los judíos, se ha referido a ataques contra un hotel en Barcelona, pintadas en casas y el incidente en una sinagoga en Melilla. «En Melilla donde la convivencia ha sido modélica que se pretendiera entrar en una sinagoga cuando se está rezando nos ha preocupado muchísimo, denota que algo está cambiando», ha aseverado Benzaquen.

«Que en Barcelona entren en un hotel porque el dueño es israelí o que en una casa de un judío se le ponga una señal, todo eso está ocurriendo en España y ocurre por el conflicto, pero también porque los mensajes no son positivos y no ayudan a la solución del conflicto», ha añadido, quien ha reconocido que la gran preocupación «es que pueda venir un lobo solitario». Desde el Movimiento contra la Intolerancia se alerta de que el mensaje grueso de antisemitismo se está produciendo a través de redes sociales y medios: «Hacemos un llamamiento a revisar esos mensajes porque se está haciendo mucho daño a la gente». «No tenemos ningún problema de que se exprese la solidaridad con el pueblo palestino, o se critique una política de un país o que la gente se movilice por la paz, ninguno de los presentes queremos ni guerras ni violencias», ha añadido. Falta de detección del antisemitismo Ibarra ha explicado que se creó el Observatorio en 2009 porque no se detectaban los hechos de carácter antisemita. «Hoy tampoco», ha señalado.

En 2022, se registraron 13 casos de antisemitismo de un total de 1.869 delitos de odio, según los datos del Ministerio del Interior. Los responsables del Observatorio han recordado la importancia de avanzar en el desarrollo del plan nacional para la implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y han valorado que se celebre una nueva reunión el próximo jueves. Ibarra ha recordado que es antisemita «justificar el daño a judíos, hacerles responsables de cualquier mal o negar al pueblo judío su derecho a la libre determinación o compararles con los nazis y hacerles responsables por las acciones de israel», entre otras.

El representante de las comunidades judías en España ha destacado que tras la reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, «la voz del Gobierno era clara y tajante»; «lamentablemente parte del Gobierno tiene una postura distinta y desproporcionada y que no aporta nada a la solución y crea una situación tensa en la comunidad judía». También ha mostrado su agradecimiento a las Fuerzas de Seguridad y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su «esfuerzo importante en seguridad» ante un conflicto que prevé largo.