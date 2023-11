El líder de Vox, Santiago Abascal, ha descartado este domingo hacer un ejercicio de "mesura" en relación con las protestas contra la amnistía como ha pedido el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "Ninguna mesura frente al golpe de estado, ninguna calma frente al golpe de Estado, ninguna tolerancia frente al golpe de estado, toda la contundencia y movilización permanente y no sólo en las calles, en las instituciones", ha subrayado Abascal en declaraciones a los medios de comunicación en la manifestación convocada por el PP en la Puerta del Sol de Madrid.

"Es tremendo que quien está dando un golpe de Estado a las instituciones y al Estado de Derecho pida mesura y legitimidad", ha añadido Abascal, para criticar que Sánchez "accedió al poder hace cinco años mintiendo a los españoles y ha vuelto a acceder al poder mintiendo". "Es decir, el Gobierno anterior era ilegítimo, y este es también lo es por acceder al poder con la mentira", ha dicho el líder de Vox, añadiendo que un Ejecutivo de Sánchez sería un "Gobierno ilegal porque pretende laminar la división de poderes en España". Abascal ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que a los españoles "hoy corresponde la movilización permanente y creciente frente al golpe": "Hay que detenerlo en los tribunales, en las calles, y hay que intentar frenar en los parlamentos". "Y decimos un golpe con todas las letras y en mayúsculas porque algunos nos creemos firmemente que estamos ante un golpe de Estado", ha destacado Abascal, que también ha explicado que "no basta" con movilizarse los domingos "o hacer unas declaraciones". "La movilización no puede cesar porque sabemos a donde nos lleva en el tramo final este golpe", ha clamado.

Finalmente, el líder de Vox ha indicado que desde el partido creen que la Policía ha recibido instrucciones políticas "desde el primer día para reventar estas movilizaciones" y ha asegurado que el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, "quiere criminalizar estas movilizaciones y ha provocado los disturbios". "Marlaska y Sánchez son los culpables de la violencia", ha sentenciado. Tras asistir a la manifestación en la Puerta del Sol, Abascal se dirigirá a la madrileña calle de Ferraz para participar, sobre las 13.00 horas, en una nueva protesta ante la sede nacional del PSOE, donde desde hace nueve días miles de personas se han congregado contra la amnistía.