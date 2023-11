El ministro de Transportes y Agenda Urbana, Óscar Puente, ha comparado la aprobación de la ley de amnistía pactada con ERC y Junts con un embarazo no deseado, al señalar que la hubieran aprobado igualmente a lo largo de la legislatura. Tras justificar unas declaraciones anteriores sobre la amnistía, ha advertido que iba a hacer una comparación «chusca»: «¿Usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también», ha señalado este viernes.

Con estas declaraciones pretendía acallar la polémica por otras declaraciones que realizó en la víspera, en las que señaló que «probablemente no» habrían aceptado la ley de amnistía de no ser por el escenario electoral, que hacía imprescindibles los votos de Junts para reelegir a Sánchez como presidente. Este viernes, Puente ha querido matizar sus palabras, ha negado que quisiera decir eso y ha indicado que se trata de una polémica «artificial». Además se ha defendido alegando que también dijo que en cualquier caso la amnistía se habría acabado imponiendo a lo largo del mandato. El recién nombrado ministro ha hecho estas declaraciones al inicio del acto de firma de la ampliación del Programa Horizonte de la ingeniería pública Ineco, organizado en el marco de los actos de celebración del '25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres'. En este punto ha hecho una comparación que él mismo ha calificado como «chusca» al señalar. ¿Usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también. Para puente «esto es lo mismo» porque había que solucionar un problema y «estaba clara cuál era la solución» que se hubiera dado «a lo largo del mandato» y por tanto se va a implementar «con la plena convicción de que va a conseguir resolver un problema en nuestro país». Considera además que el tiempo será el mejor juez para comprobar si la medida da resultado: «Anticiparse, rasgarse las vestiduras, hablar en plan tremendista y decir estas cosas de que se va a romper España, al final yo creo que es más de lo mismo que ya hemos visto cada vez que se ha tomado una decisión en esta dirección». Así ha indicado que pasó lo mismo con los indultos, que se criticaron pero a su juicio no han debilitado la cohesión del país ni la convivencia en Cataluña si no que ha ocurrido al revés. «Ha pasado con otras decisiones y al final el tiempo pone las cosas en su sitio», ha terminado.