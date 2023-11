Pablo Iglesias sobre Yolanda Díaz: «Me arrepiento de haberle entregado tanto poder»

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha dicho que se arrepiente de haber «entregado tanto poder» a la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cuando compartían formación. Lo ha dicho en una entrevista del 'DiarideBarcelona.cat' recogida por Europa Press este lunes, al preguntársele si se arrepiente de favorecer su liderazgo: «Sí. Me arrepiento de haberle entregado tanto poder sin haber dejado ligado un proceso democrático». «Confiaba en ella y confiaba en que abría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos. Claro que me arrepiento. Ha trabajado para destruir a Podemos aliándose con mafiosos y con sus enemigos más evidentes», ha añadido en la misma respuesta. Iglesias también ha dicho que habría tomado «muchísimas» decisiones diferentes: no se habría presentado a las elecciones europeas, y además ha dicho que muchas decisiones personales han sido muy duras y que se ha decepcionado con compañeros que también eran amigos.

«No repetiría» Asegura que «no repetiría» los primeros años de Podemos, que le han comportado perder la intimidad, llevar escolta y ser objeto permanente de agresividad mediática, en sus palabras. Sí considera un acierto que Podemos entrara en el Gobierno en 2019, «y la prueba es que sin gobierno no existiría Yolanda Díaz pero tampoco Irene Montero o Ione Belarra», y ha valorado que el Ejecutivo da experiencia de gestión y les permitió ver de mucho más cerca las estructuras del Estado. Por eso, ha afirmado que «una izquierda que no aspire a ser Estado no tiene posibilidades de transformar prácticamente nada. Los independentistas catalanes han entendido que el derecho a decidir pasa por ganar una batalla política dentro del Estado español. Desde fuera es imposible». Podemos se querella contra el juez García Castellón por persecución judicial Podemos ha interpuesto una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por considerar su actuación un «ejemplo de lawfare» (persecución judicial por razones políticas) contra el partido con la única intención de «perjudicarles». En la querella, que se presentó hace una semana contra García Castellón y contra el magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6 Joaquín Gadealos, se acusa a ambos de presuntos delitos de prevaricación judicial, revelación de secretos y la omisión del deberes de perseguir delitos por iniciar una investigación «al margen de las normas» en relación con una supuesta financiación irregular de los morados. Así lo ha explicado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en una rueda de prensa en su sede para detallar el contenido de esta querella que han formalizado ante el Tribunal Supremo. La acusación contra el magistrado de la Audiencia Nacional está relacionada con la apertura de diligencias por la supuesta financiación irregular del partido morado a través de la vía venezolana y que fue archivada finalmente en marzo de 2022 por ser considerada una investigación «prospectiva». Las diligencias se abrieron a raíz de las confesiones del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como «Pollo Carvajal», tras su arresto en Madrid para proceder a su extradición a Estados Unidos. La causa, que se inició en 2016, fue archivada por el propio García Castellón poco después, pero volvió a reabrir esta pieza en 2021 al considerar que existían «indicios razonables de un delito de financiación ilegal de partido político», tal como recuerda Podemos en el escrito. Aseguran además que García Castellón «tenía conocimiento» del carácter ilícito de la documentación aportada para inculpar a su partido cuando decidió reabrirla. Según el portavoz de esta formación, este es un claro «ejemplo de lawfare», es decir, una persecución judicial con fines partidistas que pretendía «perjudicar reputacionalmente» al partido morado. Además, ha señalado el papel de los medios de comunicación, una simbiosis según el portavoz entre jueces y prensa para también «atacar y perjudicar» a Podemos.