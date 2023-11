La todavía vicesecretaria de Política Social del PP y futura vicesecretaria de Organización del partido, Carmen Fúnez, ha acusado este jueves al PSOE de «sumisión» al independentismo y al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por aceptar una reunión en Ginebra este sábado con verificador internacional y en un marco de «total opacidad». A su entender, lo que está pasando es de una «anormalidad democrática total y absoluta». «Esto no es negociación ni diálogo, esto es sumisión ante esos independentistas y desde luego esto no es transparencia sino es una total opacidad que no debería estar permitido en democracia», ha declarado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Fúnez ha asegurado que el PP se pone «en la piel de muchos socialistas» porque «ellos se preguntarán, igual que su partido», «qué están negociando, qué están pactando y cuáles son los términos de ese encuentro en Ginebra. Dicho esto, ha señalado que el Gobierno «ya no dice que no habrá referéndum en ningún caso» y ha recordado que es lo mismo que sucedía con la amnistía y ahora ya hay una ley que se está tramitando en el Congreso. La dirigente del PP ha recalcado que ese encuentro en Ginebra es de una «anormalidad democrática total y absoluta» y ha criticado que desde el PSOE le esté dando «normalidad a algo que no tiene cabida en un Estado democrático» como el español. A su entender, el Ejecutivo de Sánchez va a «someterse a un control» en Ginebra, en una «situación de bilateralidad con otro grupo político que defiende el independentismo» y con «unos verificadores internacionales». Después de que el expresidente catalán haya trasladado al presidente de PPE que podría apoyar una moción de censura a Sánchez si no cumple el acuerdo de gobierno, Fúnez ha indicado que «el problema fundamentalmente lo tiene en este caso Pedro Sánchez con Puigdemont» porque «al final cuando se pacta con unos independentistas» se tiene «un gobierno que se instala permanentemente en la provisionalidad». Así, ha señalado que el pacto sellado por PSOE y Junts no es un acuerdo de legislatura «porque van a estar instalados permanentemente en la provisionalidad». «Y eso genera una sensación de inseguridad jurídica, de una inseguridad social y también una inseguridad en el ámbito económico que al final es muy perjudicial para todos los españoles», ha apostillado. Fúnez ha recalcado que Alberto Núñez Feijóo no quiso acceder a la Presidencia del Gobierno de España con «concesiones» a los independentistas y ése va a ser el planteamiento del PP «antes, ahora y después». En cuanto al viaje del ministro Félix Bolaños a Bruselas para defender la ley de amnistía, Fúnez ha asegurado que la UE ya ha dicho que «va a hacer un seguimiento exhaustivo de la tramitación de esa ley de amnistía». «Y nosotros confiamos que desde las instituciones europeas se defienda el Estado de Derecho porque en definitiva defender el Estado de Derecho, el fortalecimiento de la justicia en España tiene como consecuencia también defender y garantizar la fortaleza del Estado de Derecho y de la Justicia en la Unión Europea», ha manifestado. Tras recalcar que Sánchez y «coherencia» no casan después de las decisiones del jefe del Ejecutivo, ha afirmado que la amnistía «ha sido el precio que ha querido pagar para estar en la presidencia del Gobierno». «Y eso tiene una difícil explicación en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea», ha advertido. Además, ha criticado que hoy Félix Bolaños se reúna con el comisario de Justicia, Didier Reynders en Bruselas y que el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, lo haga el sábado en Ginebra con los verificadores internacionales, algo que no cree que tenga un «encaje muy democrático» en lo que se refiere a la separación de poderes y el fortalecimiento del sistema judicial. Por otra parte, Fúnez ha rechazado que el Grupo Popular actuara con descortesía parlamentaria por no aplaudir el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y ha señalado que sí es descortesía la actuación de los socios de Pedro Sánchez, que no acudieron a las consultas el Rey, ni la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias ni al acto solemne celebrado este miércoles en el Congreso. «Ayer el PP no tuvo ningún tipo de descortesía parlamentaria sino que por el contrario lo que hicimos fue no secundar las palabras que pronunció la presidenta del Congreso porque entendimos que a fin de cuentas ese discurso no representaba a toda la Cámara sino que solo representaba a una parte de la Cámara», ha explicado. Es más, ha subrayado que la intervención de Armengol fue «la continuación del discurso de investidura que había pronunciado unos días antes Pedro Sánchez» cuando hablo de esa España donde «se iba a construir un muro». Al ser preguntado por las palabras de la nueva portavoz del Senado, Alicia García, asegurando que la mayoría absoluta del PP en el Senado será «el muro» que levantarán ante Sánchez, Fúnez ha indicado que el PP lo que quiere son «puentes» y eso es lo que van a «construir», haciendo una oposición «seria y firme» al Gobierno de Pedro Sánchez. Dicho esto, ha subrayado que «no beneficia en absoluto a España ese discurso de división que está pronunciando el presidente del Gobierno», que no ha hablado de querer ser «el presidente de todos». En ese escenario, ha insistido en que el PP hará una oposición «con firmeza, con mesura y con sentido de la responsabilidad».