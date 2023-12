La Puerta de los Leones del Congreso se ha abierto este viernes por segunda vez esta semana, ahora para recibir a las personas que participan en la vigesimosexta edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas, y será el estreno de la balear Francina Armengol como anfitriona. Si el miércoles la emblemática puerta de bronce se abrió para la entrada de los Reyes y la Princesa de Asturias, que junto con el resto de autoridades acudieron a la Apertura Solemne de la XV Legislatura, este viernes se ha vuelto a abrir para que la presidenta de la Cámara y el resto de los miembros de la Mesa que lo deseen reciban a las primeras personas que entrarán en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Armengol ha defendido este viernes su discurso de la solemne apertura de la Cortes frente a las críticas del PP y Vox y ha rehusado valorar la negativa de los diputados de ambos grupos a aplaudirle por considerar sus palabras «partidistas» y un «mitin». «No voy desde mi desde posición de la Presidencia del Congreso a poner ni un ápice más de crispación ni a valorar cualquier actitud de los grupos parlamentarios. Creo que no es lo que me toca y, además, no es lo que quiero hacer», ha advertido Armengol en declaraciones a los periodistas con motivo de las jornadas de puertas abiertas. La presidenta del Congreso sí ha querido «poner en valor» lo que dijo en su discurso sobre que «esta casa es la espina dorsal de la democracia», que hay que defender «la legitimidad de nuestras instituciones» y que «lo que se hace aquí importa».

En este sentido, ha destacado, como ya hizo el miércoles en la apertura, que «se han hecho leyes maravillosas a lo largo de nuestra historia que han garantizado más derechos para las mujeres y hombres de este país». Y ha apostado por seguir trabajando «desde la empatía, desde saber ponernos en el lado del otro, desde tener en el centro de nuestras posiciones a los ciudadanos y a las ciudadanas y hacerlo desde el respeto y desde la buena educación». «Se puede decir todo, pero se puede decir con buen tono y se puede debatir buscando aquello que nos une y no siempre aquello que nos separa», ha recalcado.

Ha sido el estreno de la expresidenta balear Armengol en estas jornadas, que se organizaron por primera vez en 1997 bajo la presidencia del 'popular' Federico Trillo, en el marco de la conmemoración del Día de la Constitución, que este año celebra su 45 cumpleaños. Las visitas se desarrollarán el viernes y el sábado entre las 9.30 de la mañana y las siete de la tarde. El Congreso habilitó el pasado 20 de noviembre un formulario para solicitar cita previa para la visita y al día siguiente ya se habían repartido todas.

No obstante, las personas mayores de 65 años que se acerquen a la Cámara con un acompañante podrán entrar sin reserva. Además de atravesar la célebre puerta de bronce, obra de José María Sánchez Pescador, que sólo se abre para estas jornadas y cuando el Rey acude al Congreso, los visitantes podrán realizar el ya clásico recorrido por las dependencias parlamentarias. La visita comienza en el Vestíbulo de Isabel II, en el que se puede contemplar un ejemplar de la Constitución de 1812, elaborada por las Cortes de Cádiz, y custodiada por la estatua en mármol de Carrara, obra de Josep Piquer i Duart, de la Reina que inauguró, en 1850, el Palacio de las Cortes.

Desde el Vestíbulo principal los visitantes pasarán al Salón de Conferencias, conocido como Salón de los Pasos Perdidos, en el que los guías de la Cámara ofrecerán una breve explicación del recorrido completo. En esta sala destaca la bóveda con cuatro alegorías, obra de Vicente Camarón, y los medallones que representan a los políticos más relevantes del siglo XIX. El centro de la estancia es donde se reciben las visitas institucionales y se celebran otros actos como la recepción del Día de la Constitución.

Tras recorrer el Salón de los Pasos Perdidos, llega el momento más esperado de las visitas guiadas al Palacio del Congreso: el Hemiciclo, en el que podrán observar la decoración de la bóveda, una de las obras más representativas de nuestra pintura monumental, así como el lucernario de abanico que deja pasar la luz natural al Salón de Sesiones, y las señales que dejaron en el techo los tiros disparados durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Podrán contemplar también los dos grandes cuadros situados a ambos lados de la Presidencia, «El juramento de las Cortes de Cádiz», y «María de Molina presentando a su hijo ante las Cortes de Valladolid», las cariátides, las grandes efigies de los reyes católicos situadas sobre el testero del Hemiciclo y todos los detalles del espacio semicircular en la que se reúne el Pleno de la Cámara. Ya en la primera planta del Palacio, los visitantes podrán recorrer la galería en la que se exponen los retratos de los presidentes del Congreso de los Diputados, obra de algunos de los artistas más relevantes de los siglos XIX y XX.

Desde allí, y a través del puente sobre el Patio de Floridablanca que une el Palacio con el edificio de Ampliación, la visita continuará con la sala Ernest Lluch, y el vestíbulo de Cedaceros, donde podrá disfrutar de parte de la exposición Democracia, Parlamento y Constitución. La página web y los perfiles institucionales en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) servirán de plataforma para la emisión de la señal audiovisual de las Jornadas en streaming y también de contenidos elaborados especialmente para estos días dedicados a descubrir curiosidades de la historia y del patrimonio del Parlamento que se podrán consultar también en el blog 'Fuera de Agenda'. Además de estas Jornadas, a lo largo del año pueden realizarse, tanto de forma individual como en grupo, visitas guiadas gratuitas al Palacio, además de asistir como público a las sesiones plenarias.