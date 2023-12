Las comunidades gobernadas por el PP participan este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Gobierno para reclamar un nuevo sistema de financiación autonómico y rechazan la bilateralidad que el ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene con Cataluña en materia económica.

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, la consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, ha adelantado que el ejecutivo autonómico reclama al central «que ponga en marcha la urgente reforma del sistema de financiación autonómica, que es absolutamente prioritario y necesario porque es un sistema obsoleto», al tiempo que se ha mostrado «preocupada por que se están produciendo relaciones bilaterales entre el Gobierno y Cataluña».

«La excusa que dan es porque están negociando una financiación singular para esta comunidad y esto da en la línea de flotación del acuerdo, del espíritu de consenso que debe primar en este Consejo de Política Fiscal y Financiera», ha opinado España. La consejera andaluza ha planteado además la necesidad de contar con un «fondo transitorio de nivelación para compensar la infrafinanciación que sufren las comunidades autónomas, en especial Andalucía, que pierde al año más de mil millones de euros».

En cuanto al déficit, se ha mostrado sorprendida porque «la mayor parte del ajuste va a caer sobre las comunidades autónomas, que solo se nos permite -ha subrayado- un déficit del 0,1 % cuando la mayor parte del déficit, más del 3 %, se lo va a quedar el Estado». La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha afirmado que hay comunidades autónomas «que no tienen necesidad» de acudir al consejo porque la negociación «ya ha sido pactada» de manera bilateral.

«Si una comunidad autónoma ya decide no venir es porque lo tiene todo hecho. Es porque lo tiene todo hablado, pero cuando se habla del dinero de todos, tenemos que hablar todos y llegar a un acuerdo de todos», ha aseverado. Por su parte, la consellera valenciana de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha subrayado que, aunque el principal tema que defenderán en la reunión no será la condonación de la deuda, sino la reforma inmediata del sistema de financiación autonómica, exigirán el mismo trato «o mejor» que a otras comunidades autónomas, ya que su comunidad está infrafinanciada, algo que, a su juicio, no ocurre en otras.

Asimismo, ha tildado de «falta de respeto» la ausencia de la consejera catalana: «Nos parece una evidencia de lo que realmente está ocurriendo, la indignante hoja de ruta que tienen al hacer comisiones bilaterales con Cataluña que, por supuesto, esto está dentro de la agenda del señor Puigdemont. Rompe el principio de igualdad entre todos los españoles», ha criticado.

La consejera de Economía, Empleo e Industria de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado que en este encuentro pedirán que el Gobierno les confirmen las entregadas a cuenta que han calculado para la elaboración de los presupuestos de Aragón y ha subrayado que «no se puede retrasar más» el debate sobre la financiación autonómica que, según su partido, debería tratarse en una conferencia de presidentes.

Miguel Corgos, consejero gallego de Hacienda, ha afirmado que su comunidad «necesita que se reforme de una vez el sistema, ese es el gran tema y de eso no se contempla nada en este Consejo», y respecto al déficit ha reclamado «que exista un reparto equitativo entre administraciones, no vale que una se reserve para sí toda la capacidad de déficit y a las otras no les deje ninguna capacidad».

Por su parte, la consejera canaria, Matilde Asian, ha indicado que el reparto del dinero estatal a las autonomías debe responder a «criterios equitativos» y ha criticado la ausencia de su colega catalana, Natàlia Mas, al tiempo que ha lamentado que el único punto del día novedoso sea el número seis, en referencia a la fijación del techo de gasto.