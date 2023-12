El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves estar «absolutamente convencido» de que la ley de amnistía será derogada por los tribunales españoles o europeos. Feijóo se ha mostrado tajante ante el recorrido que esa ley tendrá en los tribunales en una rueda de prensa en Bruselas tras asistir a una reunión del Partido Popular Europeo previa a la cumbre de la UE y en la que ha dicho que ha expuesto la grave situación que considera que esta iniciativa provoca en España.

Una vez que se apruebe la ley, a la que ha subrayado que se opondrá el Senado, ha señalado que habrá que estar pendientes de la decisión del Tribunal Supremo y de la Unión Europea. «Estoy convencido que la jurisdicción española actuará y que nosotros valoraremos todos los recursos en los tribunales españoles y en los tribunales europeos para impugnarla», ha añadido. A renglón seguido es cuando ha augurado lo que ocurrirá: «Tengo fe en los tribunales y tengo fe en los foros jurisdiccionales españoles y europeos, y estoy convencido que la derogarán los tribunales».

«Estoy absolutamente convencido. Creo en el Estado de derecho». En esa línea ha afirmado que un político no puede suplantar a los tribunales ni dejar sin efecto las sentencias judiciales y ha confiado en la independencia del Poder Judicial español y europeo. Cree que el PSOE no quiere que se examine esa ley en Europa tras haber «engañado» antes de las elecciones haciendo que no se sometiera a las urnas y tras concederla después de llegar a un trato para lograr «votos a cambio de impunidad».

Ha considerado lamentable que el Gobierno intente hacer creer que esta ley es similar a la aprobada en Portugal. El Parlamento portugués aprobó este año una ley de amnistía impulsada por el Gobierno con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Lisboa con presencia del papa. La ley incluyó un perdón de penas y una amnistía para jóvenes de entre 16 y 30 años por infracciones castigadas con sanciones accesorias y penas de prisión hasta un año o 120 días de multa.

Feijóo ha subrayado que excluía delitos de corrupción, malversación y contra la integridad territorial que sí recoge la ley propuesta planteada en España. Lo más parecido que ve en Europa a esa ley es la de amnistía en Rumanía, que ha recordado que a ella se opuso la ciudadanía, el Tribunal Supremo de ese país y la Unión Europea. Tras advertir a Sánchez de que «en política no valen todas las cosas», le ha acusado de que su criterio sea impuesto por aquellos que no creen España, y por ello, pierde autoridad para hablar en nombre del país.

Los periodistas han planteado a Feijóo las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que se ha preguntado si la frase que dijo el presidente del PP de que podría haber llegado al Gobierno con los votos de Junts si hubiera accedido a sus pretensiones era retórica o realidad. Al respecto, ha señalado que él ha dicho algo que todo el mundo entiende, que para obtener los votos de Junts se necesita un acuerdo en favor de la amnistía, y ha ironizado que si el PSOE lo apoya, los socialistas le respaldarían también en el caso de que él lo asumiera.

Se ha referido igualmente a la reunión pendiente entre él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para insistir en que antes de fijarla desea que le manden por escrito el orden del día del encuentro, algo que asegura que aún no ha ocurrido. A ese orden del día añadiría después otros asuntos si es que lo estimara conveniente porque cree que no puede hablarse solo de las cuestiones que interesan al PSOE. Lo que ha dejado claro es que no volverá a ocurrir lo que le pasó la primera vez que se reunió con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, cuando ha comentado que se enteró de lo que le iba a trasladar el presidente del Gobierno al leerlo esa misma mañana en un medio de comunicación.