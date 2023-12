El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha anunciado este lunes que su partido presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para «comprobar» si queda «dignidad suficiente» a «algún responsable socialista» para «rebelarse» contra pactos como el que el PSN ha sellado con Bildu en Pamplona.

«Creemos que es indignante el silencio y creemos que es indignante que se trague ante este tipo de decisiones», ha aseverado Sémper, que ha solicitado «formalmente» al PSOE que dé «marcha atrás» en ese pacto con Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. En cualquier caso, Sémper ha señalado que el PP seguirá defendiendo y apostando por quitar alcaldías a Bildu, «pactando si es necesario con el Partido Socialista y otras formaciones políticas». Tras asegurar que Bildu sigue defendiendo que ETA tuvo alguna razón de ser, ha acusado a Sánchez de cruzar una línea roja. «No hay línea roja alguna para Sánchez, no hay principio ético y moral que haya hecho saltar por los aires y esto merece toda nuestra censura», ha recalcado.

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha trasladado al PSN que EH Bildu, con quien ha acordado la moción de censura en Pamplona, es el mismo que celebró este fin de semana en Bilbao con presencia de «los jefes de ETA», que «aplauden el éxito de EH Bildu», y ha pedido a los socialistas que «no nos busquen en UPN para nada». Esparza ha agradecido a la sociedad pamplonesa que asistió este domingo a la concentración contra la moción de censura, «un ejercicio de libertad, de democracia, de manifestarnos alto y claro».

Según ha dicho, «Pamplona dentro de tres años va a traer la dignidad democrática a esta ciudad con UPN». «Es de primero de democracia que no se puede quitar la Alcaldía de un municipio a un partido democrático para dárselo a los fascistas abertzales de Bildu», ha indicado, tras comentar que «si Pedro Sánchez dice que la parálisis en Pamplona dura 5 años, ¿por qué el 17 de junio no hicieron alcalde a Asiron? Es todo un cuento chino, es todo mentira; la realidad es que había unas elecciones el 23 de julio y hacer alcalde a Asiron perjudicaba a Sánchez». Ha censurado que Ramón Alzórriz «compare» a «las gentes de UPN con las de Bildu». «Me parece para vomitar y no engaña a nadie porque en esta tierra nos conocemos todos. UPN nunca ha agredido a nadie, no ha faltado al respeto nunca a nadie, ni ha sido violento nunca con nadie. Y la gente de Bildu sí. Los jefes de ETA, ayer, aplaudieron el éxito de EH Bildu, estaban David Pla, Kubati, Beloki. Esto es EH Bildu», ha dicho, para indicar que «con Bildu no se puede ir a ningún sitio».

Esparza ha pedido al PSN que «no nos busque para nada, porque no nos va a encontrar» y ha dicho que votarán ahora en contra de la reforma fiscal del Gobierno porque «no es nuestro modelo fiscal» y porque «la situación ha cambiado». «La política navarra acaba de cambiar, esta decisión es un antes y un después», ha dicho, para exponer que «ningún Partido Socialista de ningún otro país haría una cosa como esta». Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha criticado que «las derechas solo utilizan a Navarra para confrontar, y cada vez que no gobiernan hablan de que se rompe España o Navarra». «Es preocupante que UPN utilice métodos que antes se utilizaban en otros grupos políticos para intentar amedrentar y amenazar a un rival político que mediante métodos democráticos, con el acuerdo y la suma de mayorías, cambia un ayuntamiento que estaba paralizado y bloqueado», ha dicho.