España cerrará el año con una cuota récord del 50,8 % del «mix» nacional de electricidad, frente al 42,2 % de 2022, según adelantaron a EFE fuentes ministeriales. Esa producción energética equivale a 135.000 gigavatios-hora (GWh) de generación verde frente a los 116.695 GWh del pasado ejercicio, marcando también un máximo histórico, agregaron las fuentes.

El dato se conoce coincidiendo con el último consejo de ministros europeos de Energía del año, celebrado en Bruselas, donde se analizará, entre otros puntos, la proyección climática de los países de la UE en función de los planes nacionales integrados de energía y clima analizados por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario concluye en su análisis -de los 21 países que han entregado sus planes a tiempo- que la Unión Europea sólo reduciría sus emisiones en 2030 en un 51 % respecto a 1990, y no «al menos un 55 %» como obliga la Ley de Clima de la UE. «Europa debe hacerlo bien. No puede permitirse el lujo de no hacerlo bien».

«Tiene que hacerlo bien no solamente por los compromisos internacionales asumidos y reforzados en la COP de Dubái se lo debe a su industria, se lo debe a sus ciudadanos de mañana y pasado mañana», declaró a la prensa la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Según el análisis de la Comisión, España cumpliría holgadamente con su objetivo, ya que tiene asignada una reducción del 37,3 % de emisiones de CO2 en 2030 y, si aplica sus planes, Bruselas concluye que llegaría al 44,7 %.