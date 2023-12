Decenas de personas están haciendo ya cola en las puertas del Teatro Real de Madrid esperando a que comience el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 que se celebra este viernes 22 de diciembre. Como cada año, la fila está encabezada de míticos personajes de este Sorteo como el Obispo de la Lotería, que lleva desde el día 15 esperando a las puertas del Teatro Real y que este año está acompañado por, entre otros, personas disfrazadas de la Duquesa de Alba, Sancho Panza o de soldado romano.

No obstante, el primero en llegar a la fila fue Jesús Manuel Ruíz, de 53 años y natural de Novales (Cantabria), quien hace cola desde el pasado 11 de diciembre y que acude desde hace 16 años a seguir el Sorteo en directo. «Esto es para vivirlo por dentro. Yo he estado aquí solo, llorando, feliz, mirando este teatro, durante muchos años. Para mí es gloria estar aquí y si me toca el Gordo volveré el primero», ha señalado en declaraciones a Europa Press Jesús Manuel.

A las puertas del Teatro Real, el primero de la cola se ha emocionado al recordar a su familia y los momentos que pasaba con ellos con motivo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. «Vengo aquí por ellos. Me acuerdo de cuando cogía la lotería con mi abuela, hace 45 años. Esto me recuerda a la niñez, a la navidad. Cuando cantan los niños me llegan recuerdos de mi tío y de mi padre, que cuando era pequeño me preguntaban por los números que iban saliendo», ha recordado con nostalgia.

Con apenas un hilo de voz debido a que se ha quedado afónico por el frío que ha pasado en las muchas horas que lleva en la cola, Juan Manuel López, el 'obispo de la Lotería' que lleva once años yendo al Sorteo, espera que este año le vuelva a tocar algún premio, ya que el año pasado le tocó el quinto premio. «Ya no tengo ni voz, llevo toda la semana aquí, desde el día 15», ha dicho el 'obispo de la Lotería, que tiene la esperanza de que le va a tocar el Gordo con el '00000', «el número de la Casa Real».

En la cola, según sus estimaciones, hay este jueves por la tarde alrededor de 80 personas, aunque en torno a las 17.00 había cerca de 40 personas de manera presencial ya que «se van turnando». Ataviado con un traje de décimos de la Lotería que él mismo diseñó hace «cuatro o cinco años», Francisco Mur, de Huesca (Aragón), estará en la cola «hasta que el cuerpo aguante». «El sombrero es cada año nuevo con los números que juego. El 53.879 es el número que va a salir, lo juega todo mi pueblo», prevé.

«La Lotería es una suerte que toca siempre, pero no a todo el mundo. Aquí se puede ver la alegría, la ilusión y la esperanza, es una tradición de Navidad venir aquí, aunque luego viene la desilusión, sobre todo si sale el Gordo a los 3 minutos», ha subrayado Mur, que afirma que le tocó un premio Gordo «hace muchísimos años».

También espera con ilusión el comienzo del Sorteo Enrique, que en esta ocasión se ha disfrazado de la Duquesa de Alba porque le «cayó muy bien» y porque en los carnavales siempre se viste de ella. Además, espera que este traje le traiga suerte de cara al sorteo.

«Me visto de la Duquesa de Alba porque me hace mucha gracia la mujer, a ver si este traje me trae buena suerte. Estoy muy cansada», ha apuntado Enrique con un tono de voz con el que trataba de imitar a Cayetana de Alba. Unos puestos más atrás, el número quince de la cola, se encuentra Juan Jesús Saldaña, un humorista de 62 años que lleva dos días esperando y que ha acudido a las puertas del Teatro Real disfrazado de Sancho Panza.

Sancho panza apuesta por transmitir «buen rollo» ante las guerras

«Yo soy humorista, actor, imitador y me he vestido así para pasármelo bien y ganar el premio Gordo. Como hay guerras, a la gente hay que transmitirle buen rollo y felicidad. A la gente le mola verme vestido de Sancho, quieren hacerse fotos conmigo», ha destacado Juan Jesús en declaraciones a Europa Press.

Horas antes del comienzo del Sorteo, Sancho Panza, que cree que da suerte pasar los décimos por unos ajos que lleva colgando del cuello, percibe en el ambiente el «sentimiento de la lotería, de felicidad». «Otros años la cola daba la vuelta porque el tiempo acompañó más pero ahora hace más frío», ha comentado.

Después de unos años en los que ha acudido al Sorteo disfrazado de jeque o de soldadito de plomo, Antonio se ha decantado este año por la ropa de soldado romano. «Cada año cambio de disfraz y me ha gustado este año el de romano», ha precisado. «Hasta ayer éramos cuatro aquí guardando el sitio pero hoy ya se va acumulando más gente», afirma el soldado romano, quien ya se considera afortunado por tener salud: «La suerte que yo más quiero es la salud. Si me toca, toca, pero con salud es suficiente».

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023 repartirá este viernes un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. Desde el pasado 12 de julio se han puesto en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios.

En todo caso, se mantiene la cuantía de los premios: el 'Gordo' de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). El importe del décimo continúa siendo de 20 euros.