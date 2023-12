Jorge Campos (Vox) se estrenó este jueves por la noche en el Congreso de los Diputados pidiéndole a la presidenta de las Cortes y expresidenta autonómica, Francina Armengol (PSOE), algo de tiempo extra para hablar en la tribuna.

Antes de posicionarse en la tribuna, Armengol le dijo al diputado de Vox: «A ver qué tal el estreno...» y Campos quiso aprovechar el momento. «Nos volvemos a ver, por la cercanía dejamé unos minutos más», le pidió a Armengol.

La respuesta de la presidenta del Congreso no tiene desperdicio: «Soy flexible… Según lo que digas, Jorge». El micrófono de la tribuna de las Cortes capta el momento y las risitas de los protagonistas y el video está siendo muy comentado en redes sociales.

Armengol cumplió lo permitido. Solo dio un aviso a Campos una vez agotado el tiempo: «Vaya terminando señor Campos». Lo hizo justo cuando el diputado de Vox culpaba al gobierno autonómico de Armengol de dificultar la llegada de personal cualificado a las Islas imponiendo el requisito del catalán para acceder a la administración pública y el catalán como idioma

El diputado de Vox se estrenó en el debate sobre la creación de la comisión de insularidad y lo hizo negando la existencia de los Països Catalans: «Muchas gracias señora presidenta, buenas noches señorías, en mi primera intervención en esta tribuna es un honor representar a todos los españoles, no solo a los ciudadanos de Baleares que son los que me eligieron. Señor Vidal yo también soy mallorquín y soy español. En vez de fijar posiciones sobre una comisión de insularidad parece que estamos tratando la creación de una comisión sobre separatismo o separatismo insular. Por cierto señora Bassa (de Esquerra) los Païdos Catalans no existen. Se lo digo para que lo sepa».

Jorge Campos defendió desde la tribuna la necesidad de compensar los efectos negativos de la insularidad que sufren Baleares y Canarias, cumpliendo lo que dice la Constitución. Propone no obstante, que la comisión (el preferiría que se creara una subcomisión de la comisión territorial) se extienda también a todos los territorios extrapeninsulares incluyendo a Ceuta y Melilla. Acabó votando en contra de la propuesta.

La intervención de Campos incluyó más de una puya a la presidenta del Congreso: «Estos últimos 20 años Baleares ha pasado de ser la comunidad con peor trato (10 puntos por debajo de la media) a ser una de las mejor tratadas (10 puntos por encima). ¿Han utilizado ese dinero para mejorar? No. Lo han utilizado para endeudarse empeorando los servicios públicos».

Para el diputado de Vox por Baleares «Los últimos gobiernos de la señora Armengol, mientras decía que Madrid nos robaba (que por cierto no lo ha dicho desde que es la tercera autoridad del Estado), contaba con más de 200 cargos políticos y más de 56 empresas públicas. ¿Quién pagaba esta fiesta insular? Todos los ciudadanos que trataban para intentar llegar a fin de mes. Todos los firmantes de la creación de esta comisión son los que no han querido pagar incentivos a los profesionales para que vengan a trabajar a Baleares".

Jorge Campos describió desde la tribuna un escenario en el que hay «funcionarios que huyen de las Islas porque no pueden pagarse una vivienda y servicios públicos colapsados...». «Todos los firmantes de esta propuesta son los causantes de otra barrera que ahuyenta a trabajadores: la imposición del catalán como única lengua de enseñanza y el requisito excluyente del catalán para entrar en la función pública», prosiguió Campos. Llegado este punto fue cuando intervino Armengol: «Señor campos tiene que ir terminando».