El consejero de Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, ha confirmado la aparición de «poca cantidad» de pellets en dos playas de la región, la de Prellezo, en Val de San Vicente, donde han aparecido «ocho o diez», y la de Portio, en Piélagos, donde se han encontrado unos «poquitos». Además, se está intentando comprobar la presencia de estos restos plásticos en las de Sonabia, en Liendo; en Canallave y Valdearenas, en Piélagos; y en San Vicente de la Barquera, desde donde se han recibido avisos sobre su presencia y a las que se han trasladado los técnicos para comprobarlo.

Media ha explicado en declaraciones a la prensa que desde hace unas horas han empezado a llegar algunos avisos de este tipo al teléfono de emergencias 112, que los técnicos de la Consejería, que están desde ayer sobre el terreno, están ahora intentando confirmar. Ha destacado que desde este lunes se están visitando «continuamente» esas playas y hoy ya se ha contratado a la empresa pública Tragsa, cuyos técnicos también se han involucrado en la tarea de si se han producido esas llegadas de pellets a la arena.

Por ello, espera que a lo largo de las próximas horas se puedan confirmar en el resto de los sitios donde se han producido los avisos a través de llamadas al 112 para ver «si es cierto o no es cierto». Tras referirse a la activación este lunes de la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PLATERCANT) ante el avance de este vertido, ha precisado que se pasaría a otra en función de la situación.

No obstante, ha considerado que, con independencia de ello, «sería mucho mejor todas estas cuestiones haberlas acometido en el mar y no esperar a que lleguen a las playas». En el mar «es una competencia exclusiva del Estado», ha puntualizado, «y esto ya lleva mucho tiempo, desde que esos contenedores cayeron al mar en frente de Portugal, hace ya muchas semanas», ha recalcado. Y ha añadido que el Gobierno de Cantabria no tiene «ninguna llamada ni ninguna constancia de nada que tenga que ver con ningún ministerio del gobierno de España. Nosotros ofrecemos lealtad absoluta, pero yo creo que estas cuestiones se podrían acometer de otra manera», ha inisistido.

En este sentido, ha reiterado que los restos se podrían recoger en mar abierto, sin esperar a que lleguen a tierra, como va a tener que hacerse y para lo que se van a poner «los medios y los sistemas que sean necesarios» para llevarlo a cabo «cuanto antes». Pero Media ha puntualizado que «esto no es el Prestige, ni muchísimo menos», pero «lógicamente son unos elementos que están llegando a nuestras playas que habrá que retirar de forma inmediata en cuanto se vayan produciendo y se vayan detectando».

De esta manera, conforme vayan llegado los pellets a las playas se van a ir recogiendo contando con los técnicos de Tragsa, además de los de la propia Consejería, para eliminarlos «cuantos antes».