La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha reafirmado este miércoles ante el Pleno en su voto en contra a los tres decretos leyes presentados por el Gobierno de coalición y ha sugerido la conveniencia de retirarlos y empezar de nuevo. Así lo ha hecho durante su intervención en el debate del decreto relativo a las ayudas para paliar las consecuencias de la crisis económica, en la que ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez el modo en el que ha gestionado la tramitación de estos tres decretos.

Nogueras ha reprochado al Ejecutivo que no haya negociado con su partido estas medidas antes de aprobarlas en el Consejo de Ministros y que haya sido necesario llegar a una «situación límite» para que haya entendido que cuando Junts avisó al PSOE de que no les darían sus votos «a cambio de nada» querían decir exactamente eso. «Hagan el decreto de medidas sociales sin trampas y así tendrán el voto de Junts», ha remarcado Nogueras, quien, no obstante, ha señalado que van a seguir negociando con el Ejecutivo porque, a su juicio, «aún hay tiempo» de que «rectifique».

Al respecto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha descartado la posibilidad de que el Gobierno vuelva a presentar los decretos anticrisis en un Consejo de Ministros extraordinario si este miércoles no salen adelante, argumentando que en una ocasión decayó un real decreto que el Ejecutivo volvió a tramitar y consiguió la aprobación del Congreso.

Cuestionada en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, sobre la opción de que se convoque un Consejo de Ministros extraordinario para evitar que decaigan las medidas sociales aprobados en los decretos, Díaz ha dicho que «si priman otros intereses» ajenos a «la vida de la gente», el Ejecutivo «va a seguir ganando derechos» como hace «siempre». «Ha pasado en una ocasión, como saben ustedes, que decayó un real decreto y volvimos a presentarlo y conseguimos sacarlo adelante», ha continuado la líder de Sumar, que ha subrayado que el Gobierno «está a favor de los derechos» y que los demás «tienen que ser responsables de sus actos».

No obstante, la ministra de Trabajo ha apuntado que la intención del Ejecutivo es «negociar hasta el último momento» por el «bien de nuestro país», por lo que pensar en qué debería hacer el Gobierno si no se aprueban los decretos «es el peor escenario». «Vamos a trabajar hasta el último minuto», ha añadido. Díaz no ha cerrado la puerta a volver a presentar los decretos, del mismo modo que ha anunciado que «el próximo viernes» se va a subir «mucho» el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). «Esta es la realidad de los hechos y el resto creo que son motivos que tienen que ver con las cuestiones ajenas a la vida de la gente», ha agregado.

Por otra parte, la líder de Sumar ha desvelado que en «últimos momentos» pero «no hoy» ha hablado con el expresidente catalán Carles Puigdemont con el objetivo de que Junts apoye los decretos presentados por el Gobierno. Ha subrayado que en el Ejecutivo están trabajando con los partidos para alcanzar un acuerdo y cree que «es posible», por lo que insistirán hasta el último minuto. «Y todo lo que tengamos que mejorar, debemos de mejorarlo», ha sostenido. La vicepresidenta ha incidido en que los socios de investidura que voten en contra de los decretos lo harán junto a PP y Vox y en contra del interés general. «El politiqueo no arregla los problemas de la gente», ha remachado.