El vertido de pélets de Galicia ya aparece retratado en la prensa internacional. Medios como BBC, The Guardian o Le Monde hablan de una «marea blanca» que inunda las playas gallegas, recuerdan el Prestige y ponen el foco en la «disputa política» entre Xunta y Gobierno Central. Con todo, los primeros en hacerse eco de los hechos en torno al vertido han sido los medios de comunicación portugueses, ya que el carguero que transportaba los microplásticos perdió los contenedores en aguas lusas, concretamente frente a Viana do Castelo.

La agencia Lusa era una de las primeras en recabar datos sobre el vertido este martes, cuando informaba de que el 'Toconao' había alertado a Salvamento de Portugal de que habían caído al agua ocho contenedores de la carga que transportaba. Con todo, «no había confirmación de que el producto aparecido en las playas gallegas fuese de la carga perdida por este buque», señalaba el capitán del puerto de Viana do Castelo, Serrano da Paz.

«Una lancha se desplazó al lugar y ya no encontró rastro de los contenedores, que normalmente se hunden. Allí comprobamos que ya no había ningún peligro para la navegación, pero aún así enviamos un aviso a las embarcaciones para que tomasen precauciones», explica. Ahora, vistos los kilos de plástico que han aparecido en las costas gallegas, su «preocupación» y ha señalado que prestan «especial atención» ante la posibilidad de que la costa portuguesa se vea afectada por el vertido de pélets. «Por supuesto que estamos preocupados. En nuestros informes diarios no hemos encontrado nada todavía, pero estamos prestando un extra de atención. Hemos sabido de la noticia por los medios españoles», ha señalado.

El periódico luso Público, bajo el epígrafe 'Contaminación', también ha publicado información sobre el vertido. Ya este miércoles, y con el foco en la alerta de nivel 2 declarada por las provincias de Asturias y Cantabria, además de Galicia, informa de que todo comenzó frente a las costas de Viana do Castelo y de que «recuerda al desastre ambiental del Prestige».

En la misma línea se mueve el diario Alto Minho, que hace referencia además a la «especial atención» con la que vigilan la costa las capitanías de Viana y de Caminha, «preocupadas y atentas al fenómeno que puede aparecer en las playas del distrito». «Las corrientes oceánicas costeras se desplazan al norte, pero los fenómenos naturales son imprevisibles», comentan.

Precisamente debido a esas corrientes, existe la probabilidad de que los pélets -ya en Euskadi- acaben por aparecer también en las playas francesas. Le Monde y Radio Francia Internacional recogen la cronología probada del suceso y algunos testimonios de ONG que participan en las limpiezas voluntarias, haciendo referencia, además, al movimiento social que también generó la marea negra del Prestige en 2002.

El diario francés recuerda que la Comisión Europea propuso el pasado octubre medidas para prevenir la pérdida y dispersión de este tipo de plásticos; acciones todavía por debatir. La prensa británica también publica información sobre el vertido y, además de la cronología de los hechos y de las limpiezas voluntarias, se centra en la «disputa política» que está provocando entre la Xunta y el Gobierno central.

A este respecto, recogen el cruce de declaraciones entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre las fechas de las comunicaciones oficiales sobre los pélets. Además, recuerdan que todo esto ocurre en medio de un proceso electoral, ya que los gallegos tienen una cita con las urnas el próximo 18 de febrero. En esta misma línea, la agencia Reuters habla de «juego de culpables» y el Mirror de un «posible desastre medioambiental».