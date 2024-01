El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que realizarán una ofensiva «sin cuartel» contra los acuerdos del PSOE con Junts y ha indicado a los servicios jurídicos del partido que los analicen «hasta la última coma» para ponerles «coto» en los tribunales. También ha ordenado registrar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que dé cuenta de ellos.

Durante una rueda de prensa, Feijóo ha subrayado que van a defender la igualdad, solidaridad y unión de los españoles mediante una «ofensiva política, social y judicial sin cuartel y sin descanso». El jefe de la oposición ha anunciado además que el próximo 28 de enero el PP volverá a salir a calle en Madrid en un acto para decir «alto y claro» que al país «no lo extorsiona nadie».

De este modo el presidente 'popular' ha asegurado este jueves, después de que Podemos tumbase en el Pleno del Congreso la reforma del subsidio de desempleo, que a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz «le hicieron un Yolanda Díaz». Según ha dicho, conoce «bien» la biografía de la también líder de Sumar, una persona que cuando algo «ya no le interesa», «lo elimina», y eso tiene «consecuencias».

«Yo diría que ayer a Yolanda Díaz le hicieron un Yolanda Díaz. No debería, por tanto, de sorprenderle lo que le ha pasado», ha señalado Feijóo en una rueda de prensa en la sede del PP, un día después de que el Gobierno salvase dos decretos in extremis tras su pacto con Junts pero no prosperase el decreto impulsado por Yolanda Díaz. Feijóo, que considera que la «ruptura de la coalición de Gobierno» ya se produjo tras «el paso de cinco diputados» de Podemos al Gripo Mixto a finales de 2023, ha afirmado que «cuando algo le interesa a la vicepresidenta, lo utiliza». «Y cuando no le interesa, lo destruye», ha apostillado.

El jefe de la oposición, que coincidió con Díaz en la política regional cuando él era presidente de la Xunta de Galicia y ella parlamentaria, ha confesado que conoce «muy bien la biografía de algunos políticos» de España, como la de la vicepresidenta. «Y le puedo asegurar que cuando a Yolanda Díaz le interesa algo, lo utiliza. Y cuando ya no le interesa, lo elimina. Y eso tiene algunas consecuencias, como es lógico», ha advertido, para añadir que hay que «ser justo con las cosas» y, por tanto, a la vicepresidenta no debería «sorprenderle» lo que le ha ocurrido.