La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este martes de que «el relato de ETA va ganando» con las últimas cesiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que también ha acusado de «comprar con el dinero de todos» las elecciones catalanas por sus concesiones a Junts y ERC. Así se ha pronunciado Ayuso desde un desayuno informativo de Europa Press sobre cesiones realizadas por Pedro Sánchez a Bildu y Junts, denunciando que España «está siendo extorsionada por las minorías nacionalistas».

Al respecto, ha advertido de que el relato de ETA «va ganando» porque, según ha dicho, la banda terrorista buscaba «independencia, expulsión del molesto, dinero público para vivir de lo público desde lo público, poder y Navarra»: «Y van en muy buen camino». Y en cuanto a las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña, Ayuso ha denunciado que los líderes independentistas se beneficiarán con la ley de amnistía «a cambio de impuestos», por lo que ha acusado a Sánchez de «comprar las próximas elecciones catalanes con el dinero de todos».

La presidenta de Madrid ha cargado también contra el «Ministerio de la Desigualdad» desde el que, a su juicio, se ha promovido «la discordia entre hombre y mujer». Así lo ha señalado en su intervención al ser preguntada por el dato del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que señala que el 44 % de los hombres piensan que se ha llegado demasiado lejos en políticas de igualdad. «No me extraña», ha apuntado Ayuso, quien ha puesto el foco en que ha crecido el abandono escolar y el fracaso escolar entre los hombres porque «al final se han puesto a hacer políticas insensatas» que «no querían» las mujeres.

Ha negado que ellas quieran que a los hombres «les vaya peor» y ha asegurado que lo único que buscan es que no haya «dificultades extraordinarias por el hecho de ser mujer». «Hay que ser sensible con las mujeres que tienen que levantar una familia y además ganarse la vida fuera de casa, es decir, que se acaben las dificultades reales pero no que se acose sistemáticamente al hombre o que haya discriminación positiva como si fuéramos un colectivo débil al que hay que amparar y dirigir, eso es casi ofensivo», ha lanzado la mandataria autonómica. Al hilo, ha recordado a una militante del PP de 94 años que tiene siete hijos y ha ironizado con que ahora «vengan a decirle desde un Ministerio de la Desigualdad» como ser, cuando han promovido la «discordia entre hombre y mujer» que no busca ninguna con «dos dedos de frente».