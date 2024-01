El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien este fin de semana fue ungido por ERC para repetir como candidato a las próximas elecciones catalanas, ha asegurado que mantiene su apuesta de «forzar» al Estado a negociar un referéndum acordado y «fijar las condiciones» para su celebración. «Sánchez sabe que o bien se entiende con el independentismo o bien es muy difícil que pueda tirar adelante. Y desde la responsabilidad, entendiendo que hay mucho en juego, pero también con máxima ambición, debemos aprovechar esta oportunidad histórica y fijar las condiciones de un referéndum», ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Bajo su punto de vista, esta legislatura «debe servir para llegar a ese acuerdo y fijar las condiciones» de un referéndum. «Yo trabajaré para ello», ha afirmado, añadiendo además que se debe aprovechar la coyuntura para «conseguir otros éxitos», como han sido el acuerdo para traspasar Rodalies o el Ingreso Mínimo Vital. Preguntado por qué su partido se ha adelantado tanto para designarlo candidato, ha asegurado que su formación quiere «trabajar las cosas con tiempo» y porque «pueden haber incertidumbres en el futuro», pero también porque «quien decide los candidatos de ERC es ERC, y no el Estado con su represión o jugando con los tiempos de la ley de amnistía».

El mandatario catalán ha considerado que la posible discusión sobre si el candidato debía ser él o Junqueras es «un debate inducido externamente, no internamente»; y ha calificado a Junqueras de «gran activo» que, gracias a la amnistía, podrá estar «a punto para circunstancias que puedan haber en el futuro». Respecto al acuerdo entre PSOE y Junts para delegar las competencias sobre inmigración a Cataluña, Aragonès ha admitido que la Generalitat quiere «todas» las competencias, pero ha matizado que hasta que no se pase del «anuncio a la concreción», el gobierno catalán no planteará sus «criterios y prioridades» al respecto.

Sí ha querido dejar claro que en ningún caso se puede traspasar una competencia para expulsar a inmigrantes multirreincidentes. «Eso no lo decide ni el Govern ni el Gobierno, sino los jueces, con la normativa actual. Eso lo podremos decidir cuando seamos independientes: Tener una ley de ciudadanía y un código penal propio. Pero cuando mezclamos los debates en inmigración con inseguridad nos equivocamos», ha advertido.

También se ha referido, por otro lado, al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los presupuestos generales de 2024 incluirán un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando en España. Aragonès ha afeado que Sánchez haya lanzado ese anuncio «en medio de un mitin, sin encomendarse a nadie y menos con quien tiene las competencias educativas, en nuestro caso la Generalitat».

«Si tenemos la oportunidad de tener más recursos, reforzar la educación y complementar nuestra línea política, bienvenido sea. Pero se deben respetar las competencias de la Generalitat», ha recalcado. Y sobre cuándo se entrará en fase de emergencia en Cataluña por la sequía en los municipios que dependen de las cuencas internas, Aragonès ha admitido que «lo más probable es que sea de aquí a una semana», en función del consumo y las lluvias, que «no se prevén a corto plazo».