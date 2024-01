El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aludido el pasado fin de semana en una entrevista para uno de los principales medios de comunicación nacionales a la «fachosfera» que intenta sin descanso torpedear su papel. Los ecos en referencia a esas declaraciones y a la actualidad política de nuestro país no se han hecho esperar. Así el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado que «no voy a insultar a las personas que han votado al PSOE ni las insultaré nunca. No a la amnistía y no a las descalificaciones de Sánchez a la mayoría de los españoles».

Sánchez, en un vídeo de la entrevista concedida a La Vanguardia, aseguraba que «esa 'fachosfera' lo que hace es polarizar, insultar, generar una desconfianza con un fin claro. Tienen un naufragio de ideas, están parasitados por la ultraderecha. Cómo pueden derrocar a un Gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas: creando ruido para desmovilizar al electorado» afirma el mandatario en unas declaraciones que se han convertido en virales en las últimas horas. Al hilo de lo expuesto también este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo nacional «está a la defensiva» porque sabe que su proyecto «está acabado». La presidenta regional y líder de los 'populares' de Madrid ha considerado que «el PP debe prepararse para ser la alternativa real» cuando al líder socialista «no le salgan los votos». A su juicio, Sánchez está «a la defensiva» porque «sabe que no debería ser presidente del Gobierno y mucho menos con esos votos, con esas coaliciones», y le ha instado a quedarse «en su 'fachomundo'». En un acto público, Ayuso ha calificado a esta semana como la «de la vergüenza» ya que previsiblemente se aprobará la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. «Él sabe que su proyecto pequeño está acabado y que lo está estirando por estar en el poder un tiempo más, a ver si la suerte le cambia algo», ha opinado. Según Díaz Ayuso, el PP debe seguir «contra viento y marea» y «no dejarse llevar» por un Gobierno que pretende que «a través de la imposición de una idea común y de un relato falso y maniqueo» hace que «no pueda haber contrapesos» y «opiniones distintas». «No podemos dejar arrastrarnos por eso», ha dicho la presidenta regional, que ha opinado que hay que, «con responsabilidad, salir a la calle» y decir «las cosas como son». A su juicio, el PP debe «ser esa alternativa que España necesita y prepararnos para el cambio, que puede llegar en cualquier momento» en el caso de que a Sánchez «no le salgan los votos» o «los intereses que se han pactado en los despachos para que Sánchez temporalmente esté ahí».