El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado este miércoles a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, una propuesta de reforma legislativa para agilizar el reparto de los menores migrantes no acompañados que se haga a través de un decreto ley, pues sería la vía más rápida. «El escenario ideal es una modificación legislativa a través de decreto ley, que sea inmediata, y que luego fuese convalidado por todas las fuerzas, pese a las muchas dificultades con las mayorías en el Congreso, pero hablaremos con todos», ha señalado el presidente canario en una rueda de prensa junto a la ministra en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.

Rego ha dicho que recibe la propuesta «siendo consciente de la situación actual», y tras apuntar que el compromiso de su Ministerio es «firme» con esta cuestión y ha avanzado que en este primer trimestre del año habrá otra reunión para perfilar la medida que, ha ahondado, «debe darse en un contexto de acción integral».

Preguntada por si teme una posible judicialización del decreto, dado el clima político, la ministra ha dicho que aún no se está en esa fase y que confía en cualquier caso en que eso no suceda. «Quien se sitúe en contra del avance de los derechos humanos y la infancia tendrá que responder políticamente y decir dónde se sitúa. Debemos ser capaces de hacerlo bien, garantizar recursos para que no se tensionen los lugares de llegada y, a la vez, se garanticen los derechos de todos independientemente del lugar de nacimiento», ha expresado Rego.

En este sentido, la ministra ha subrayado la necesidad de que, además de los aspectos legislativos, se articulen estrategias estructurales para poner a disposición recursos que garanticen los derechos de quienes llegan y también de quienes acogen. «Necesitamos una estrategia integral que hable no solo de acogida sino de formación y empleabilidad, y que plantee la transición a la vida adulta, a la vez que se distribuyen recursos y se generan elementos de reparto vinculante y solidario que den opciones de futuro y destensionen los lugares de llegada», ha señalado Sira Rego.

Así, la titular de Infancia y Juventud ha recordado que hace un mes se aprobaron 20 millones de euros para la acogida solidaria en la Península y Ceuta de 396 niños migrantes, si bien Clavijo ha apuntado que ese traslado no se ha producido y que la situación de tensionamiento continúa, pues tan solo en enero «han llegado cerca de 900 menores».

En este sentido, Rego ha prometido una mayor coordinación para agilizar los traslados. Además, el presidente canario ha valorado el «cambio de actitud» del Ministerio respecto a la gestión de la antigua ministra, Ione Belarra, con quien, según Clavijo, en momentos de dureza «fue imposible contactar con ella y nunca quiso visitarnos ni ponerse al teléfono». «Ha habido un cambio de actitud y ahora hay predisposición a escuchar, entender y tener empatía con el pueblo canario», ha aseverado el presidente autonómico, quien ha lamentado que en todos estos meses la voluntariedad y la solidaridad «no han funcionado debidamente».

Clavijo también ha avanzado que Rego se ha comprometido a reunirse con la Fiscalía General del Estado para «desatascar» la situación de los 1.800 menores que esperan por pruebas óseas para verificar si son menores o adultos, a la par que se ha mostrado preocupado porque haya menores mezclados con adultos. Asimismo ha señalado que la inmigración es un fenómeno estructural que continuará «mientras haya desigualdades entre el continente africano y el europeo», y ha llamado a intensificar la presencia de mecanismos europeos en Mauritania, Gambia y Senegal.

El presidente canario también ha mencionado la posibilidad de incrementar los presupuestos pues, si bien no le gusta poner cifras a un asunto «que tiene que ver con personas», «es una realidad que consume recursos». En cuanto a la situación de la red de acogida, Clavijo ha vuelto a insistir en que están «absolutamente desbordados» pese al buen hacer de las ONG y de la sociedad civil. La visita de la ministra a Canarias continuará con un recorrido por un centro de menores en La Laguna durante la mañana, una reunión con representantes de la Red de Migrantes por la tarde, mientras que el jueves se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria para conocer la labor que realiza el Juzgado de Instrucción número 3, especializado en situaciones de violencia contra la infancia.