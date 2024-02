El salario es una de las variantes de más peso a la hora de elegir un empleo. Las diferencias suelen ser muy importantes, y no sólo vienen marcadas por la profesión, sino que también influye la comunidad autónoma en la que se desarrolla la actividad. En este sentido, el 'Monitor Adecco de Oportunidades', correspondiente al cuarto trimestre de 2023, ha elaborado a un ranking que establece que la región con el salario medio más elevado es Madrid, exactamente 2.282 euros brutos mensuales. Le siguen el País Vasco, con 2.197 euros; Navarra, con 2.092 euros; y Cataluña, con 2.056 euros. Cabe destacar que el Archipiélago balear es la sexta comunidad autónoma con mejor sueldo medio, 1.854 euros. No obstante, se encuentra por debajo de la media nacional, ya que el salario medio es de 1.920 euros. Al final de esta noticia puede consultar una tabla con las remuneraciones medias de cada autonomía.

Desde Adecco explican que «el salario medio nominal continúa su proceso de recuperación iniciado en 2021 y ya van once trimestres seguidos en que el mismo tiene un incremento interanual en todas las regiones. El salario medio del conjunto de España ha tenido un incremento interanual de un 5,4 %. Así, sus actuales 1.920 euros mensuales constituyen un nuevo máximo histórico». En este punto, resaltan que «el salario de todas las autonomías se encuentra ahora en su máximo nivel histórico».

Cabe destacar que Baleares es donde más se ha incrementado: un 7,7 %. Le siguen la Comunidad de Madrid, con un 6,7 %, y Navarra, con un 6,2 %. Por el contrario, Extremadura, Cantabria y Canarias son las que aumentan en menor medida su salario, lo han hecho un 3,1 %, 3,2 % y 4 %, respectivamente. Además, la diferencia entre la comunidad con el mayor salario y la menor se ha acentuado en 2023, llegando a los 749 euros (+15 % interanual).

Baleares, la comunidad con más poder de compra

Resulta llamativo que las Islas sean la comunidad autónoma que reúne las mejores condiciones para trabajar en España y con mayor poder de compra, pero el sueldo medio se encuentra por debajo de la media nacional. Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute, responde que esto se debe a que «los salarios medios provienen de la estructura productiva de un territorio, donde algunos sectores de mayor productividad, y por ello mayor rentabilidad (industria, tecnología, banca, seguros), hacen que los salarios sean mayores». En este sentido, argumenta que «Baleares tiene un peso importante de un sector con márgenes más moderados, con una enorme competencia nacional e internacional, que hace que precios, márgenes y salarios sean más moderados. Afortunadamente, la inflación se ha mantenido en unos niveles similares a los del resto del país y menores que en el resto de la UE, que hacen que las Islas sigan al alza en el poder de compra».

¿Mejorarán los salarios en 2024?

Pregunto por si los sueldos subirán en 2024, Blasco responde que «la negociación colectiva está mostrando vocación de alzas salariales y en algunos sectores el previsible nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) complementará esta tendencia. Si bien hay que estar pendientes de otros gravámenes sobre el empleo que puedan venir de la normativa (cotizaciones y otros impuestos) y contrarresten aquellas alzas salariales».

El director de The Adecco Group Institute también explica que «el Archipiélago balear es la mejor comunidad para trabajar, pero cada vez menos personas quieren hacerlo y hay un déficit muy importante de personal, especialmente en algunas profesiones». En este sentido, aclara que el Monitor Adecco puntúa diversos aspectos desde la óptica de la satisfacción de los trabajadores (remuneración, seguridad laboral, oportunidades de empleo y satisfacción profesional, conciliación, y conflictividad laboral), que en su conjunto posicionan a Baleares como la mejor comunidad autónoma para trabajar. Eso no obsta para que por otras razones ajenas al trabajo (escasez de vivienda, altos niveles de precios por el turismo extranjero, etc.) sea muchas complicado aceptar puestos de trabajo, que exigirán otro tipo de políticas y que no entran dentro del ámbito de las decisiones de empresas y trabajadores.

Sueldos por Comunidades Autónomas