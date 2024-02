El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir causa penal para investigar al expresident catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo por su vinculación con Tsunami Democràtic, en contra del criterio de la Fiscalía. Los magistrados concluyen en un auto que para estos dos aforados es «necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico», una diligencia que solo puede practicar el Supremo por tratarse de aforados.

El Tribunal ha designado como instructora a la magistrada Susana Polo. El tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a Tsunami Democràtic se incardinan en el delito de terrorismo y recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito.

El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg en los hechos investigados. Sin embargo, declara la falta de competencia de la Sala para investigar a las otras 10 personas encausadas que no son aforadas.

El propio Puigdemont ha ironizado con la decisión del Supremo de investigarle por terrorismo a raíz del caso Tsunami Democràtic: «No dejes que la realidad estropee una buena imputación», ha dicho en X. Hoy, el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir causa por delitos de terrorismo, en contra del criterio de la Fiscalía.

«El mismo día que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000 €, me imputan por terrorista. Creo que ya solo falta que me salga una cuenta en Panamá. El Matrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación», ha afirmado Puigdemont en X.