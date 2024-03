El diputado de Junts Eduard Pujol ha reivindicado este miércoles la amnistía ante el Gobierno, a un día de la votación de la ley en el pleno del Congreso, al comentar que los «demócratas» no pueden «ceder ante los que amenazan» y señalar que una democracia «tiene que saber pedir perdón». Pujol ha hecho estas declaraciones en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, donde ha preguntado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, si el Ejecutivo va a pedir perdón por la ejecución hace 50 años del militante anarquista y antifascista Salvador Puig Antich.

«Los demócratas no podemos ceder ante los que amenazan, el jueves lo demostraremos aquí mismo aprobando la ley de amnistía. Las democracias si lo son tienen que saber decir perdón, pedir perdón, porque la exigencia de dignidad no caduca nunca», ha declarado.

En su intervención, el diputado de Junts ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez pida perdón por la ejecución a garrote vil de Puig Antich en la cárcel Modelo de Barcelona, durante el franquismo, pero el ministro ha respondido que fue un «hecho aborrecible de la dictadura» y que la España de hoy no tiene «nada que ver» con la de 1978.

«Tanto el Gobierno de España como todos los demócratas somos víctimas de aquella etapa de la dictadura», ha añadido Torres, quien ha recordado que la Ley de Memoria Democrática ha declarado nulas ese tipo de sentencias y se ha ofrecido además a promover una declaración de reparación y reconocimiento para la familia de Puig Antich, si así lo desea.

Pujol le ha replicado que el Gobierno se «equivoca» si no es «capaz de concretar el perdón» por el asesinato de Puig Antich y ha denunciado que lo condenaron «los parientes lejanos de los que viven instalados en las cloacas del Estado, los mismos de la Operación Cataluña, Pegasus o la mentira del 11M». «El Gobierno español ahora mismo dicen, dicen....son lo más progresista de la historia de Occidente. Pero no se pueden excusar en una telaraña legal para no hacer nada», ha sostenido.