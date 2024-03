El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que, aunque su formación pueda seguir apoyando medidas concretas del Gobierno de coalición, no está para «garantizar la estabilidad de nadie». También ha criticado lo que considera «egoísmo y cortoplacismo» de En Comú por tumbar los Presupuestos de la Generalitat y cree que la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, no debe de estar «muy satisfecha» con sus compañeros.

Así lo ha señalado Junqueras en declaraciones a los medios de comunicación frente al Congreso, tras asistir al debate y aprobación de la Ley de Amnistía junto a la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà. Preguntado si considera que Díaz no hizo suficiente para convencer a sus socios en Cataluña de que apoyaran las cuentas autonómicas, Junqueras ha señalado que le es «muy difícil ponerse en la piel de otras personas y saber qué han hecho o no». «Pero no creo que esté muy satisfecha de lo que han hecho algunos de sus compañeros», ha deslizado.

«No hemos sido nosotros quienes han tumbado los Presupuestos, sino quienes se dejan llevar por el egoísmo, el partidismo y el cortoplacismo», ha añadido el líder de ERC, quien ha recalcado que su formación siempre está a favor de que haya Presupuestos en todas las instituciones y no se «deja arrastrar» por quienes «están en campaña siempre» sino que actúa en favor del interés general. Preguntado si están dispuestos a seguir sosteniendo al Gobierno de coalición, ha respondido que el papel de su formación no consiste en «garantizar la estabilidad de nadie», a menos que esa estabilidad «contribuya al buen funcionamiento de la sociedad».

«Lo único que garantizamos es que trabajaremos para el bienestar de la gente y la estabilidad de la economía», ha apostillado. «Vamos a seguir dando apoyo a la sociedad, a la economía productiva y a todos lo que consideremos que sea útil para que las familias lleguen a final de mes, y favorezca a trabajadores y empresas», ha abundado Junqueras, convencido de que en ese ámbito seguro que se pueden entender con el Gobierno.

El político independentista, condenado por el Tribunal Supremo en la causa del procés y despues indultado por el Gobierno, ha confesado que ve la legislatura «compleja» como la ha visto siempre, pero «no más que lo que se vivió en 2021, 2017 o 2019». «Estamos obligados a intentar afrontarla de la mejor manera posible, seguro muchas cosas se pueden hacer bien», ha remarcado. Sobre una eventual reunión entre él y el presidente del Gobierno, el líder de ERC ha recalcado que considera «irrelevante» verse o no con Sánchez.

«Lo importante es tomar decisiones útiles para la sociedad y la economía», ha insistido. Junqueras se ha congratulado de la aprobación de la Ley de Amnistía, que ahora inicia su camino en el Senado. «Es un día importante para la democracia y para la causa de la Justicia, para restaurar la Justicia allí donde ha prevalecido la injusticia», ha dicho, aunque ha rehusado anticipar cuándo podrá aplicarse. Así, ha dicho celebrar el «optimismo» de quienes anticipan que podría aplicarse en julio pero ha reconocido que no sabe cómo actuarán los jueces del Tribunal Supremo y si la ley podrá aplicarse «a finales de julio, de diciembre o en año y medio». «Lo que sí sé es que siempre que han podido han tomado decisiones en nuestra contra», ha recordado.

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha asegurado este jueves que «no tiene sentido» que se hable de un posible pacto entre ERC y el PSC para adelantar las elecciones en Cataluña con el fin de dificultar la eventual elección del expresidente Carles Puigdemont en esos comicios, que tendrán lugar el 12 de mayo. Tanto a Junqueras como a Vilagrà se les ha preguntado por quienes acusan a su formación de haber pactado el adelanto electoral con el PSC para poner trabas a Puigdemont.

Para la vicepresidenta de la Generalitat «toda esa rumorología no tiene sentido» puesto que el expresidente y eurodiputado, no tiene impedimento legal para concurrir a esas elecciones. «Se puede presentar igual que lo hizo hace tres años, cuando quedó tercero», ha recordado la 'número dos' del Gobierno de Pere Aragonès, quien ha hecho hincapié es que el deseo de su Ejecutivo es que todas las personas que fueron inhabilitadas para ejercer cargos públicos puedan «rehabilitar sus derechos políticos cuanto antes» De su lado, Junqueras ha recordado que hace un mes en la votación en la que Junts optó por el no, ERC ya apoyó la ley. «Queremos la Justicia prevalezca siempre, cuanto antes mejor, y para mí será un places reencontrarme con todos los compañeros que están en el exilio».

En este contexto, Vilagrà ha asegurado que el Gobierno catalán velará para que la Ley de Amnistía se aplique lo más rápido posible, si bien también ha evitado hacer cálculos. Por último, Vilagrà ha insistido en que tras la aprobación de la Ley de Amnistía se abre una «segunda etapa» en la negociación con el Gobierno central en la que toca abordar la «carpeta de la autodeterminación». «Es difícil, pero ya se va visto que cuando ERC negocia conseguimos hitos que parecían imposibles como ha ocurrido hoy», ha reivindicado.