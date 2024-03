Un centenar de tractores, precedidos por más de un millar de personas a pie han iniciado la manifestación y marchan en estos momentos por el Paseo de la Castellana hacia el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reclamar soluciones para el campo, convocados por Unión de Uniones. La tractorada, a la que acuden entre 150 y 200 vehículos, según los convocantes, ha salido con retraso respecto al horario previsto del Ministerio para la Transición Ecológica, encabezada por agricultores y ganaderos a pie, llegaron en cinco columnas y procedentes sobre todo de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Los manifestantes, que acuden con el lema "Nos siguen sobrando los motivos", portan banderas de España, banderas regionales, tocan cencerros, bocinas y exhiben pancartas, acompañadas de mensajes por altavoces como "Sobran papeles, faltan soluciones" o "Por un mundo rural vivo sin limosnas". En la protesta, que transcurre en un ambiente festivo y con presencia de personas de todas las edades, pueden verse o escucharse mensajes como "No somos delincuentes, somos agricultores", "Queremos una agricultura libre no esclava de la administración", "No a la Agenda 2030, es la ruina" y "Ecologistas fuera".

Unión de Uniones ha hecho una donación a la organización Mensajeros de la Paz de 27 garrafas de 5 litros de aceite de oliva, es decir, 135 litros en total, como protesta por su alto precio. Es la tercera manifestación en Madrid del sector agrario de la actual oleada de movilizaciones que iniciaron los agricultores y los ganaderos en España hace seis semanas, que también mantienen los productores de otros países de la Unión Europea (UE) para pedir reformas de la Política Agraria Común (PAC) y precios justos. La protesta concluirá en la sede de Agricultura, junto a la Estación de ferrocarril de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes.