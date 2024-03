La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reprochado a Pedro Sánchez que haya renunciado a presentar los Presupuestos este año «por una decisión de campaña electoral, no por una decisión de país», una crítica que también le ha hecho Mertxe Aizpurua, de Bildu. Los dos socios de investidura han censurado en la sesión de control al presidente del Gobierno por no presentar las cuentas públicas de 2024 a raíz del adelanto electoral en Cataluña y especialmente dura ha sido Nogueras, que ha arremetido contra Sánchez por no haber tenido «el coraje» de hacerlo con el fin de esconder en campaña que no tiene un proyecto para los catalanes.

Según la portavoz independentista, Sánchez podía haber presentado las cuentas «y enseñar sus cartas», que saben que no van a gustar en Cataluña -ha dicho- porque lo que quieren es que los catalanes se dediquen «a trabajar, a pagar y a callar». Pedro Sánchez ha contestado a Nogueras que su gobierno «está haciendo una apuesta clara por la convivencia, el desarrollo económico y la extensión de derechos» y ha citado, por ejemplo, la financiación y la inversión pública récord en Cataluña, la puesta en marcha de la mesa del diálogo para resolver el conflicto político o la reactivación de las comisiones bilaterales. Ha insistido en que el Ejecutivo apuesta decididamente por el autogobierno, mientras que «ustedes apuestan por la ruptura y otros por la recentralización». Apostar por la convivencia, ha añadido Sánchez, es lo que van a seguir haciendo desde el Gobierno de España, confiando en que el 12 de mayo, cuando se celebran las elecciones catalanas, puedan hacerlo también con un presidente socialista en la Generalitat. También la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha reprochado al jefe del Ejecutivo el «evidente perjuicio» a la mayoría social y trabajadora por renunciar a presentar los presupuestos de 2024. «No sabemos si alguien habrá ganado algo con las decisiones que se han tomado la última semana, pero desde luego quien ha perdido es la ciudadanía», ha denunciado Aizpurua. EH Bildu ha recalcado que estaba negociando ya la consecución de un «buen acuerdo presupuestario» y ha exigido al presidente del Gobierno a acometer mediante «otras vías y fórmulas» los avances que se estaban planteando en las cuentas para «no tener que esperar más estas mejoras». Sánchez ha defendido que los presupuestos de 2023, prorrogados, son «expansivos» y ha asegurado que las cuentas de 2025 se presentarán en el segundo semestre. Además, ha repasado las medidas ya tomadas que han beneficiado a la ciudadanía vasca como el incremento del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, el aumento del ingreso mínimo vital o las inversiones directas en infraestructuras ferroviarias.