Los jubilados de las antiguas mutualidades ya puedan solicitar, desde este 20 de marzo, la devolución del IRPF que pagaron de más cuando cotizaban a estas entidades. Para ello, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha habilitado un formulario que se puede presentar con referencia, Cl@ve, certificado o DNI electrónico. Tras la identificación, sólo se debe aportar un número de cuenta del que sea titular.

Desde la Agencia Tributaria, han precisado que también estará disponible la información sobre la vida laboral de los solicitantes que el citado organismo recaba de la Seguridad Social y otros entes. «Por tanto, no será necesario adjuntar a la solicitud ningún tipo de documentación, puesto que, en general, la AEAT ya contará con la información precisa para la resolución de la solicitud». En el caso de falte información, se le requerirá al afectado.

Los afectados pueden solicitar todas las devoluciones correspondientes al período 2019-2023, ya que las anteriores han prescrito. No obstante, desde la Agencia Tributaria han precisado que para 2023, en la mayoría de los casos, el cálculo ya aparecerá en Renta Web y el ajuste se aplicará automáticamente en la declaración. Para aquellos casos en los que la AEAT no cuente con información suficiente, no podrá ofrecer el cálculo en los datos fiscales, pero para solicitar el ajuste será suficiente con presentar el mismo formulario utilizado para los años anteriores.

Esta medida está motivada por una sentencia del Tribunal Supremo, que dio la razón a extrabajadores del sector bancario que reclamaba el IRPF abonado de más a las mutualidades. No obstante, es de aplicación al resto de profesiones que aplicaron este sistema de pago del IRPF, por lo que la Agencia Tributaria ha decidido habilitar un formulario para que todos los afectados pueden realizar este trámite de forma rápida y sencilla.

Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que desconocen cuántos jubilados de Baleares tienen derecho a solicitar la devolución del IRPF abonado en exceso. Se podrán dar algunos datos a medida que los afectados vayan presentando las reclamaciones.