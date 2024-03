El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves que será el candidato del partido a las elecciones al Parlament del 12 de mayo y ha ofrecido a ERC compartir una lista unitaria: «Queremos acabar el trabajo».

Lo ha dicho en una conferencia en el auditorio del Ayuntamiento de Elna (Francia) ante un millar de personas, entre las que estaba la plana mayor de la formación, a falta de un mes y medio para los comicios.

Su partido había alimentado estos últimos días la posibilidad de que Puigdemont encabezara la candidatura, y él mismo se mostró convencido de que podría estar en Catalunya para el debate de investidura.

«No soy conformista, no me gusta resignarme, no busco qué es lo más cómodo y lo menos arriesgado a nivel personal. Y yo no podría explicar, ni tan solo a mí mismo que, después de pasar seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que se abre una oportunidad para hacer posible la restitución de aquella presidencia injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida con el 155, yo rehuyese esta responsabilidad por razones de comodidad personal», ha afirmado Puigdemont, aclamado por el millar de asistentes entre gritos de «president» y de «independencia».

La sala anexa del Ayuntamiento de Elna ha sido el escenario elegido por Puigdemont para lanzar su anuncio, rodeado de la plana mayor de JxCat, incluidos Jordi Turull, Laura Borràs, Xavier Trias, Míriam Nogueras y Albert Batet, así como exconsellers de su Govern que lo acompañaron en 2017, como Josep Rull, Joaquim Forn o Lluís Puig, además de Marcela Topor, la esposa del expresident.