El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo que «España va en la buena dirección», como evidencian los datos de empleo o de ocupación hotelera en puertas de la Semana Santa, mientras que «la oposición desbarra». Sánchez se ha pronunciado así en la clausura del congreso extraordinario que los socialistas valencianos han celebrado este fin de semana en Benicàssim (Castellón) y en el que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha sido proclamada secretaria general.

Ha destacado que la oposición lleva seis años «amenazando con el apocalipsis», pero España crece «cinco veces más que la zona euro»; crea cuatro de cada diez empleos que se crean en Europa; las previsiones hoteleras para Semana Santa «se disparan» a un 85 %; y entre enero y abril se van a recibir a 25 millones de turistas. El jefe del Ejecutivo ha considerado que siempre que gobierna la izquierda «se les hace muy largo a la derecha y a la ultraderecha estar en la oposición», y ha afirmado que le gustaría que aprovecharan este tiempo para construir una alternativa y hacer «algo más que insultar» y decir mentiras. Ha destacado que hay datos económicos y sociales que animan a continuar los próximos cuatro años en la dirección de crear empleo y de avanzar en la reindustrialización y en la convivencia, unos datos que no se corresponden con «el nivel de crispación y de polarización política» actual, que no solo se da en España. Ha lamentado que esa polarización es «asimétrica», pues hay gente que insulta y otros que son insultados, gente que ataca las sedes del PSOE y otros que son atacados, y lo ha atribuido a que la derecha no asume que ha perdido las elecciones y que va a estar cuatro años más en la oposición.

Frente a una derecha y una ultraderecha «que se mimetizan» y que al final hacen, dicen y votan lo mismo, como se puede ver en la Comunitat Valenciana, ha instado a responder «con templanza» frente a la «catarata de insultos» y al «desprestigio de la política» que busca la desafección de la sociedad frente a la política y desmovilizarles diciendo que son todos iguales. «Aquí los que son iguales son el PP y Vox, es Feijóo y Abascal», ha subrayado Sánchez, para quien «la mejor respuesta a sus mentiras» son las políticas del Gobierno y desvelar su estrategia de crear lejanía respecto a la política: «No es un debate fácil, no es un reto sencillo, pero si hay un partido que lo puede hacer es el PSOE».

El secretario general del PSOE ha reclamado a los socialistas españoles que sean «muy conscientes» de que todas las fuerzas progresistas de Europa y del mundo «miran a España con orgullo», y les ha recordado que en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 demostraron que si se movilizan y tienen las cosas claras pueden «frenar siempre a la derecha y la ultraderecha». «Y lo volveremos a hacer en 2027, en la Comunitat Valenciana y también en España», ha hecho hincapié Sánchez, quien ha finalizado su discurso con un mensaje: «Ellos a embarrar y nosotros a gobernar».