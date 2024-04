El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Memoria Democrática de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana porque consideran que van contra la Ley estatal que regula esta materia. Ha señalado que en Aragón ya hay una ley aprobada que vulnera el «derecho internacional», porque «retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria» y además «retira la condena del franquismo».

Por tanto anuncia que tratarán de convocar un reunión bilateral con este ejecutivo autonómico para llegar a un acuerdo y si no es posible presentarán un recurso ante el TC.

En el caso de Castilla y León y Comunidad Valenciana, señala que estas normas aún no han sido aprobadas y todavía son proposiciones de ley, pero que si salen adelante en los términos actuales, también acudirán al TC. A su juicio, estas normas pretenden «unir» los años del «totalitarismo y de la dictadura, con un periodo de «régimen democrático» como fue la Segunda República, ha indicado. Para el ministro es «inadmisible» pues considera que el Partido Popular, «obligado por Vox», intenta «blanquear la dictadura».

Acusación

Torres acusa así a PP y Vox de intentar «igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de privación de derechos, de desapariciones, de torturas, de ausencia de libertad» con un periodo democrático y pide que «decaigan» las proposiciones de ley en Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Considera además que con esas leyes autonómicas, hay riesgo de que se paralicen exhumaciones de víctimas, como ya ha ocurrido en el Valle de los Caídos. En este sentido señala que la Ley de Memoria aprobada por el Gobierno no distingue entre víctimas de uno u otro bando. Sin embargo, el ministro apunta que lo que sucede es que las víctimas del bando ganador ya fueron exhumadas con el dictador Francisco Franco vivo y sus familias recompensadas económicamente. Por el contrario, los vencidos, siguieron en esas fosas durante 40 años. «Cualquier fosa donde haya víctimas del mando vencedor, se harán las exhumaciones. Pero no las hay, no las hay porque ya fueron exhumados. Hay que hacerlo con aquellos que fueron los vencidos», ha insistido.

Concepto

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado estar de acuerdo en «ensanchar el concepto de víctimas» que pretende la ley de Concordia del PP y Vox en Castilla y León y en Aragón, y ha calificado de «sorprendente» que el PSOE pueda estar en contra. «Todo lo que sea avanzar, ensanchar y llegar a más gente nos parece muy bien y nos parece razonable. ¿Es que hay alguien en este país que no quiere resarcir a ninguna víctima de ninguna justicia?», ha respondido en rueda de prensa.

Para el portavoz del PP «llama mucho la atención que ante el anuncio de leyes de memoria democrática que pretenden ensanchar y ampliar la consideración de víctimas, el PSOE se niegue».

Sémper ha asegurado desconocer el texto de la ley y la decisión del Gobierno de llevarla al TC y ha subrayado que, por el momento Torres tan solo ha anunciado que está elaborando un informe al respecto y confiando en que las comunidades autónomas decidan derogarla. A su juicio, las comunidades «lo mismo que aprobaron la ley, la pueden derogar», pero lo que resulta «verdaderamente sorprendente» es que el Gobierno no quiera ampliar la definición de víctimas para llegar a más gente.