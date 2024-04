El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a las próximas elecciones autonómicas, Pere Aragonès, ha prometido que, si vuelve a ser presidente, la educación de 0 a 3 años será «gratuita y universal» la próxima legislatura.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Aragonès se ha erigido como el candidato que tiene «propuestas, experiencia y credibilidad del trabajo hecho» y ha prometido también una simplificación administrativa, tanto para empresas como para que la ciudadanía acceda más fácilmente a ayudas y prestaciones sociales. Sobre la gratuidad de las guarderías, Aragonès ha subrayado que «tiene que ser el gran objetivo de la próxima legislatura», dando continuidad a la escolarización gratuita del I2 en los centros públicos impulsada este último mandato.

«Es un paso imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades», ha argumentado, y ha subrayado que su promesa incluye tanto los centros públicos como los privados. En el caso de los centros de titularidad pública, el Govern asumiría la cuota que pagan las familias, mientras que en caso de las privadas la Generalitat transferiría recursos a las guarderías para bajar las cuotas. Asimismo, ha expuesto la necesidad de llevar a cabo un plan de apoyo a los ayuntamientos para ampliar las plazas de las guarderías, volver a calcular su coste y «revalorizar» el papel de las educadoras.

Sobre la simplificación administrativa, ha subrayado que también tiene que ser «uno de los grandes objetivos» de la próxima legislatura y ha hecho énfasis en la vertiente social de la reducción de la burocracia, que «muchas veces es un freno en el acceso a las prestaciones». El candidato de las «propuestas concretas» Aragonès ha insistido en su voluntad de hablar sobre «propuestas concretas» durante la campaña electoral.

«Lo que necesita este país son propuestas concretas, no me cansaré en esta campaña de decir qué haré, no qué haré personalmente, sino qué hará el Govern y creo que esto es lo que debería centrar el debate», ha remarcado. En este sentido, ha reivindicado los logros y la gestión del Govern durante esta legislatura: «Cuando decimos que haremos el 0-3 gratuito de las guarderías es porque el último curso ya lo es; cuando decimos que culminaremos la negociación con el Estado con acuerdos para conseguir el referéndum y financiación singular es porque ya hemos hecho la amnistía y el traspaso de Rodalies; cuando decimos que fortaleceremos el Estado del bienestar es porque hoy tenemos más médicos y profesores y más mossos que nunca en la historia».

El presidente también ha lanzado reproches tanto a Junts como al PSC, y ha destacado que ambas formaciones han acabado abrazando las tesis de ERC en cuanto a la defensa de la amnistía y de la vía negociadora con el Estado. «Cataluña debería confiar de nuevo en quien siempre hemos apostado por este camino. No hace diez meses que hemos cambiado de opinión, hace 10 meses nosotros no estábamos en la línea de una confrontación con pocos resultados prácticos positivos», ha remarcado Aragonès en alusión a Junts. También ha cargado contra el PSC, al que ha acusado de no querer el traspaso de Rodalies, y a su líder, Salvador Illa, le ha reprochado haber «cambiado la posición tradicional» de los socialistas sobre la inmersión lingüística hacia un modelo de trilingüismo en la escuela catalana: «Me preocupa porque esta era la propuesta que hacía Ciudadanos».