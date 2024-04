El Ayuntamiento de Domingo Pérez, en la provincia de Toledo, ha dado un vuelco este miércoles tras la moción de censura que ha dado el bastón de mando al 'popular' Marcelino Esteban, desbancando al hasta ahora alcalde, Gustavo Adolfo Díaz, de Vox, que ha tenido lugar después de que el concejal no adscrito, Francisco Araque, se desvinculara del proyecto que había apoyado en un principio.

El nuevo alcalde de Domingo Pérez, Marcelino Esteban, se ha comprometido a liderar el cambio «que necesita el municipio y que estaban pidiendo los ciudadanos», tras diez meses de «parón», y ha recordado que el Gobierno municipal que sale tras la moción de censura «es el que ganó las últimas elecciones municipales», según ha informado el PP en nota de prensa.

Todo ello en pleno del Ayuntamiento de Domingo Pérez, en el que el candidato del PP, Marcelino Esteban, ha jurado su cargo como alcalde, acompañado del vicesecretario de Organización del PP de Toledo, Joaquín Romera; el vicesecretario de Territorial y Desarrollo Rural, José Eugenio del Castillo; la vicesecretaria de Desarrollo Provincial, Soledad de Frutos; y el vicesecretario de Economía y Empleo, José Manuel Quijorna.

«La gente nos estaba pidiendo un cambio y vamos a ponerlo en marcha, porque tenemos un buen equipo y un buen programa, con proyectos muy importantes para mejorar el pueblo», ha remarcado Esteban, quien ha resaltado que «hay mucho por hacer, por lo que estamos seguros que el cambio se va a notar para bien».

Preguntado por las razones para ponerse al frente de este nuevo proyecto para Domingo Pérez, el nuevo regidor municipal ha explicado que «todos estábamos viendo que el pueblo no estaba avanzando, no iba hacia adelante y las cosas no funcionaban como deben funcionar», por lo que han decidido dar este cambio «para hacer mucho más desde el Ayuntamiento y hacerlo entre todos, porque estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo».

«Realmente lo que estamos haciendo es poner las cosas en su cauce, porque los que ganamos las elecciones en Domingo Pérez fuimos los integrantes de la candidatura del Partido Popular», ha insistido Esteban, quien se ha mostrado convencido de que va a haber un buen entendimiento con el concejal no adscrito que ha dado su apoyo al PP.