Un juzgado de Madrid ha paralizado la salida al mercado de un anticoagulante genérico que consumen más de 330.000 pacientes en España -290.000 de ellos con las indicaciones que cubre el Sistema Nacional de Salud (SNS)-, que iba a reducir el precio de los tratamientos hasta un 45 %. Se trata de la versión genérica del apixaban, cuyo nombre comercial es Eliquis, que supone una alternativa frente al tradicional sintrón, y que la compañía Teva tenía previsto lanzar el pasado 1 de marzo.

Esta farmacéutica inició a finales de 2023 un proceso legal en Barcelona, como adelanta el diario El País, para lograr la nulidad de la patente de Eliquis, comercializado por Bristol Myers Squibb, algo que se resolvió de forma favorable para Teva. BMS, además de recurrir ese fallo ante la Audiencia Provincial de Barcelona, acudió paralelamente a otro juzgado en Madrid solicitando medidas cautelares para evitar el lanzamiento del genérico, algo que ha conseguido en una resolución que todavía es recurrible.

En España, cerca de 290.000 personas usan el apixaban con alguna de las indicaciones que cubre el sistema público -como la prevención del tromboembolismo venoso o el ictus y la embolia sistémica en un grupo de pacientes-, a los que se suman otros 43.000 que lo toman para otras indicaciones no sufragadas -trombosis venosa profunda y embolia pulmonar-. La caja del fármaco cuesta en las farmacias 81,96 euros, pero su versión genérica permitiría reducir el precio un 45 % hasta los 45,08 euros.

Desde Teva, su director de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado, Rafael Borràs, ha preferido no pronunciarse sobre los procedimientos legales aún abiertos, pero ha garantizado en declaraciones a EFE que la compañía seguirá «trabajando para que el mayor número de pacientes tengan acceso al medicamento que necesitan y a la vez para ayudar a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios». Para esta farmacéutica líder en genéricos pero que no olvida tampoco la innovación, «es importante mejorar el acceso de los pacientes» a fármacos de «precios más asequibles», ha concluido.

Mientras, desde BMS subrayan a EFE que «la validez de la patente» de Eliquis y el certificado complementario de protección (CCP) «fue retada en España por Teva», pero hasta que no se resuelva la apelación iniciada en la Audiencia Provincial de Barcelona, los derechos de esta compañía «son válidos y se mantienen en vigor». La compañía confía «en la fortaleza y valor» de su patente y del certificado complementario de protección y está comprometida con su defensa, pero no van a pronunciarse sobre los varios procedimientos abiertos hasta que no se resuelvan.

BMS ha querido dejar claro que respalda la introducción de genéricos tras el vencimiento de los derechos de propiedad intelectual pertinentes, pero enfatiza que esa propiedad intelectual «proporciona un periodo limitado de exclusividad que ayuda a fomentar la innovación» en el sector. Por ello, defiende no solo su propiedad intelectual, sino también el valor de su «ciencia innovadora y la importancia de este medicamento para los pacientes», de ahí que mantenga su compromiso de garantizar que los pacientes que lo necesitan «puedan beneficiarse de Eliquis».