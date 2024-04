El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha lamentado que siempre «aparezca ETA» en periodo electoral y ha asegurado que él se reúne con «víctimas de todo tipo». «Hay que tender puentes y no cavar trincheras», ha añadido. Además, ha considerado «bastante extraño» que el Partido Socialista «se haya prestado a esto» cuando es el marco que usa la extrema derecha para «tumbar el Gobierno de Pedro Sánchez».

En declaraciones a Radio Popular, recogidas por Europa Press, el aspirante de la coalición soberanista ha advertido que todo ello es «un tema que emplea la extrema derecha en España permanentemente para obstaculizar cualquier avance político y social». «Desde ese punto de vista me parece bastante extraño que el Partido Socialista se haya prestado a esto, cuando es precisamente el marco de la extrema derecha empleado para obstaculizar e incluso neutralizar o tumbar el gobierno de Pedro Sánchez», ha asegurado.

A su juicio, «cuando las encuestas aprietan hay que habilitar todo tipo de estrategias», pero se trata de «un tema lo suficientemente sensible como para dejarlo fuera del contexto electoral». «Hay que tender puentes y no cavar trincheras», ha zanjado. Además, se ha mostrado satisfecho por la campaña realizada por EH Bildu en las últimas semanas, aunque ha lamentado que haya habido la tendencia de llevar ciertos temas «al barro», en alusión al debate surgido en los últimos días por sus declaraciones respecto a ETA.

«Es un patrón que se repite en cada elección. Siempre aparece ETA y realmente a mí me empieza a sorprender, porque ya son más de 12 años de la desaparición de ETA. Creo que tenemos que mirar al pasado, hay que construir el futuro mirando al pasado, construir una memoria plural y para eso hay que leer todas las páginas de la historia moderna contemporánea de este país, pero en un clima fuera del contexto electoral porque siempre hay tentación de emplear esto con ánimo electoralista», ha indicado.

A su juicio, no hacerlo de esa manera no contribuye a «la construcción de la convivencia, ni a la construcción de una memoria plural, ni a la reparación de las víctimas». «Yo intento actuar de esa manera y yo creo que tenemos un trabajo por hacer. Yo me reúno con víctimas de todo tipo. Yo creo que hay posibilidades, hay voluntades por parte de mucha gente para avanzar y yo creo que hay condiciones nuevas, porque pertenecemos a otra generación», ha valorado.