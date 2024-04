El grupo automovilístico chino Chery y la empresa española Ebro-EV Motors prevén producir 50.000 vehículos en 2027 y 150.000 en 2029 en las antiguas instalaciones de Nissan en la Zona Franca de Barcelona y generar unos 1.250 empleos, con una inversión público-privada de 400 millones de euros. Los detalles del proyecto industrial que reactivará la histórica planta catalana se han desvelado este viernes en el acto formal de firma de los acuerdos alcanzados por Chery y Ebro para materializar el aterrizaje del gigante asiático en Barcelona.

Chery se convierte así en la primera compañía china con fábrica de automóviles en España y Europa, una iniciativa que se enmarca en su estrategia de ganar peso en estos países en la carrera iniciada en el tablero internacional por el mercado eléctrico. 400 millones de inversión global El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado la cifra de inversión global en su discurso tras las firmas de constitución de las dos 'joint ventures' (empresas conjuntas) entre los dos socios, una para la producción de vehículos y otra para la comercialización de la renacida marca Ebro.

Fuentes de Ebro-EV Motors han aclarado a Efe que esta cantidad incluye tanto la inversión de los dos socios en las dos 'joint ventures' (con mayoría de capital español en ambas) como las ayudas del Gobierno español y de la Generalitat. Aunque no ha trascendido la cifra con la que las administraciones públicas han apoyado el aterrizaje de Chery, una parte importante corresponde a las diferentes ediciones de ayudas del PERTE VEC, el plan del Gobierno diseñado para impulsar la industria de la electromovilidad.

El renacimiento de la marca Ebro

El acuerdo, el primero que firma una empresa automovilística española con un fabricante chino, se ha suscrito en las antiguas instalaciones de Nissan en la Zona Franca, donde se empezará por producir unidades de la marca Omoda de Chery (primero de combustión y luego eléctricas) y se continuará a final de año con el primer modelo de Ebro.

Además de Sánchez, han participado en el acto el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el conseller de Empresa, Roger Torrent, así como una delegación de ejecutivos de Chery encabezada por su vicepresidente ejecutivo, Guibing Zhang, y el consejero delegado de Ebro, Pedro Calef. Calef ha detallado que la planta de la Zona Franca iniciará la producción «a final de verano» con unos 150 empleados del grupo de extrabajadores de Nissan.

De manera progresiva, se irán incorporando trabajadores de la bolsa de unos 600 exempleados de la marca japonesa que están realizando formación y que hasta ahora vivían en una especie de limbo laboral tras perder su empleo a finales de 2021, cuando el fabricante nipón abandonó Barcelona. La previsión es generar hasta 1.250 empleos, que se corresponden con los que se perdieron con la marcha de Nissan.

Los primeros vehículos de Ebro que se ensamblarán en la nueva fábrica, bautizada como Ebro Factory, saldrán en el cuarto trimestre del año y serán dos modelos SUV, de segmentos medio y medio-alto, con motorizaciones PHEV (híbridos) y combustión, bajo una plataforma y una tecnología compartidas con Chery. El lanzamiento de la 'pick up' eléctrica de Ebro (fruto de la licencia heredada de Nissan) no se llevará a cabo hasta más adelante, en una fecha no concretada.

Ebro Factory comprende dos plantas: la de Zona Franca y la ubicada en Montcada i Reixach (Barcelona), también explotada antes por Nissan, dedicada a la estampación y soldadura de piezas metálicas. En una fase inicial, el arranque de la producción se realizará mediante el sistema DKD (Direct Knock Down), con piezas que llegarán en barco de China y que se ensamblarán en la fábrica, para pasar después a un modelo CKD (Complete Knock Down), utilizando las instalaciones de soldadura, pintura y montaje. Es en esta fase cuando se contará de manera progresiva con los proveedores locales. Además, Calef ha apuntado que ambos socios estudian implantar un centro de I+D en Barcelona.

El apoyo clave de Gobierno y Generalitat

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la apuesta de Chery por fabricar en Barcelona como ejemplo de «la capacidad de la industria española de reinventarse» y de «atraer grandes inversiones extranjeras»: «Unidos somos imparables», ha dicho. En su discurso, ha resaltado así la colaboración de las administraciones entre sí y con el sector privado para lograr la reindustrialización de la antigua fábrica de Nissan en Barcelona, y se ha congratulado también del renacimiento de una «marca emblemática» como Ebro, que nació en 1954 y operó hasta 1987.

El presidente ha recordado que las empresas catalanas de este sector han sido las que más fondos han recibido en el marco del Perte VEC, con unos 320 millones. Sánchez ha tenido también palabras de apoyo y de reconocimiento para los extrabajadores de Nissan que se vieron afectados por el cierre de la planta de la Zona Franca y que, tras agotar los dos años de paro, hoy ven su futuro garantizado de nuevo. «Soy consciente de lo que habéis sufrido (...) Para muchas familias ésta era la única nómina que llevaba a su casa», les ha dicho Sánchez, que ha apostillado: «Hoy sale el sol para muchos de todos ellos. Hoy cobra sentido todo el cariño y la solidaridad que recibieron».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha resaltado que la multinacional china «ha elegido Cataluña para implantarse en Europa» y para «abrirse las puertas» de este continente. «Es un día de felicidad porque hemos conseguido la reindustrialización (...) Desde el primer momento el Govern se comprometió a trabajar por una alternativa industrial, a no bajar los brazos y a no darse por vencido», ha dicho.

Al acabar el acto, Sánchez, Jordi Hereu y Pere Aragonès se han acercado a un grupo de exempleados de Nissan que seguían el acto para celebrar con ellos la nueva etapa, y se han intercambiado aplausos mutuos y algún abrazo para posar luego juntos en una foto de familia conjunta. España, una de las bases de exportación de Chery Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Chery Automobile, Guibing Zhang, ha asegurado durante su discurso que el acuerdo entre Chery y Ebro supone al mismo tiempo una «cooperación estratégica» entre España y China.

El directivo chino ha dicho que se propone que España sea una «de las principales bases de exportación de vehículos» de Chery a nivel mundial, ya que quiere usar las instalaciones de Barcelona para exportar también vehículos a otras partes de Europa. «Ebro y Chery han encontrado oportunidades comunes» con esta alianza, ha dicho el directivo de Chery, que ha resaltado que el grupo vendió 1,88 millones de vehículos en 2023.

La planta de la Zona Franca es clave para la operativa de la marca Omoda, que ya ha instalado en el puerto de Barcelona su principal punto de distribución de vehículos para Europa, y que cuenta además con una amplia red de venta y posventa con más de 50 puntos en toda España. Fundado en 1997 y con sede en Wuhu (China), Chery es el número 1 en exportación de automóviles de pasajeros de China desde hace 21 años, cuenta con más de 80.000 empleados y unas ventas que superan los 41.700 millones de euros.