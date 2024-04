IU ha subrayado que el resultado de la izquierda no nacionalista en Euskadi es «malo» y requiere autocrítica, dado que Sumar al conseguir solo un escaño en esta cita no está consiguiendo ser un espacio «aglutinador» y la división con Podemos penaliza electoralmente. «Nosotros tenemos una opinión desde hace bastante tiempo y la hemos expresado con claridad. Hay que sumar al conjunto de organizaciones y personas y cuando se pierden por el camino, pues los procesos de división de la izquierda no ayudan a obtener buenos resultados», ha lanzado el secretario de Organización de la formación, Ismael González, en rueda de prensa telemática.

Así, ha señalado que tanto en Euskadi, Galicia o en otros procesos electorales «podría haber estado mejor» que la candidatura de Sumar hubiera sido más amplia y con más actores, para insistir en que en el ADN de IU se basa en conseguir procesos de unidad en la izquierda. Ello, según ha relatado, debe llevar a un proceso de autocrítica tanto en Sumar, a la propia IU y al conjunto de organizaciones vinculadas con el proyecto liderado por Yolanda Díaz y también a la formación morada, dado que no se debe cargar la responsabilidad solo en una parte. En este sentido, González ha insistido en que el resultado de la izquierda no nacionalista no permite estar satisfecho, aunque es legítimo que desde Sumar se pueda tener una valoración positiva de entrar en el parlamento vasco. Así, ha insistido en que la evolución del espacio no es bueno y que llevan tiempo desde IU advirtiendo de ello, después de que la fragmentación electoral haya supuesto pérdida de votos con respecto a 2020 y que el espacio pase de seis escaños a un solo diputado. «El resultado para la izquierda transformadora no ha sido el mejor del mundo, se reduce la representación parlamentaria (...) Sumar no está consiguiendo ese espacio de aglutinación de todas las izquierdas ni de todas las personas. Debemos tomar nota en este sentido y ser autocríticos», ha alertado González. El secretario de Organización de IU ha reclamado, por tanto, dejar de dar «espectáculos», en alusión a las disputas internas en la izquierda alternativa al PSOE, y ponerse de acuerdo en aspectos programáticos para lograr mayor unidad. También ha remarcado respecto al escaso empuje de Sumar que «no hay un problema de marca» y que el reto es conseguir que los partidos estén «más fuertes», dado que si se robustece a todos los actores políticos el desempeño será mejor. No obstante, ha confiado en que de cara a las elecciones europeas la izquierda alternativa se pueda recuperar, dado que hay margen de mejora para mejorar resultados.