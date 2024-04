Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que le han «crucificado» mediáticamente. «Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle», ha señalado. Así se ha pronunciado en el marco de la comisión del Senado sobre la compraventa de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia, hechos que --en lo relativo a García-- se investigan también en la Audiencia Nacional.

«Mediáticamente a mí ya me han crucificado vivo y a cualquier persona que haya estado con los míos (...) Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle», ha apuntado en respuesta al senador de ERC Joan Queralt.

Al hilo, ha preguntado a los senadores de la comisión si le van a llamar cuando le declaren inocente. «Esa es la pregunta que le hago yo», ha añadido, algo que ha generado molestias en los grupos parlamentarios, que han recordado que las preguntas corresponden a los senadores y no al citado.

García, que ha comparecido acompañado de su abogado, ha asegurado que si le preguntan «algo serio» va a «responder seriamente». Pero ha advertido de que hay cuestiones que aún no puede resolver porque «todavía» no dispone de las herramientas para confirmarlo. «Yo estaría encantado de volver y responderles, pero una vez que haya hablado con su señoría», ha apuntado, en referencia al juez Ismael Moreno.

«SOY UNA PERSONA LOCALIZABLE»

El que fuera asesor de Ábalos se ha pronunciado después de que varios partidos le plantearan una batería de preguntas que ha decidido no contestar al entender que debía acogerse a su derecho a no declarar porque los hechos se están investigando por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 y la Fiscalía Anticorrupción.

«Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial, por sentido común creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría», ha señalado tras las primeras preguntas.

Con todo, García ha empezado su comparecencia avisando de que «en ningún momento» ha querido esquivar a la Cámara Alta. «No he querido ni esquivar ni no comparecer en ningún sitio. Soy una persona localizable. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado me tienen localizado y cada 15 días comparezco ante el Juzgado», ha apuntado.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que García -investigado en el caso de presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia- incrementó su patrimonio de manera «notable» entre 2020 y 2022, al pasar a ser titular de bienes muebles e inmuebles cuyo valor podría alcanzar 1,5 millones de euros.

La Audiencia Nacional le investiga por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.