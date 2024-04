Junqueras replica a Puigdemont: "La unidad se practica no abandonando los gobiernos"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha replicado este lunes al candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, que «la unidad se practica no abandonando los gobiernos en medio de las dificultades».

Así lo ha manifestado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, después de que Puigdemont haya asegurado que tocará rehacer la unidad y haya vaticinado que en el 12 de mayo se deshará el empate en los independentistas.

«La unidad se practica no abandonando a los gobiernos en medio de las dificultades, la unidad se practica aprobando unos Presupuestos que eran los más grandes y los más expansivos de la historia de nuestro país y que pusieron más recursos que nunca en muchos ámbitos», ha destacado.

Tras reivindicar que desde ERC predican y practican la unidad con Catalunya, ha añadido que es difícil «dar credibilidad a alguien que sistemáticamente lo que ha intentado es que estos Presupuestos no se aprueben, y los anteriores tampoco, y que ha abandonado el Govern».

«Esperemos que rectifiquen. Han rectificado en muchas cosas. Han criticado la negociación tras haberla pedido y ahora que, tienen ocasión de ello, la intentan practicar. Los hemos visto cambiar la orientación de sus palabras muchas veces», ha añadido, por lo que espera que ahora también lo hagan y practiquen y demuestren con hechos una unidad que, a su juicio, no han buscado.

Para Junqueras, las elecciones catalanas no deben ser una «pelea para ver quién queda un poco más por adelante o por atrás» y ha llamado a tener una actitud constructiva y más amable ante el ruido y el enfado que, en su opinión, generan algunos para llamar la atención.

Busca una mayoría amplia

Tras los comicios, el presidente de ERC ha defendido que se construyan las mayorías más grandes posibles, y ha pedido que el resto de los partidos tengan «la misma disposición» que los republicanos y los mismos objetivos para servir a la sociedad catalana.

«A menudo tendremos que negociar con alguien que, en ocasiones, y al menos en ocasiones, ha demostrado irresponsabilidad», ha puntualizado Junqueras, en referencia a Junts+.

Pese a ello, antes de las elecciones, Junqueras ha apoyado a la petición del presidente Aragonès para organizar debates electorales cara a cara, tanto con Puigdemont como con «todos aquellos que no asean aceptar un debate con Aragonès», para abordar temas como la demografía, la energía, la industria o la formación, que considera prioritarios.

'no' al consorcio del psc

Respecto a la propuesta del PSC para crear un consorcio con el Estado para recaudar impuestos en Catalunya, Junqueras ha valorado que esa solución no resuelve la infrafinanciación de la administración catalana, y ha pedido un modelo que garantice que todos los ciudadanos reciban los mismos recursos para los servicios básicos.

«Me parece una solución muy mala, me parece más de lo mismo, me parece inútil, me parece que no resuelve nada, me parece que no ayuda», ha expresado Junqueras, criticando al PSC que negar a Catalunya durante años un sistema de financiación justo.