La mayoría de los socios parlamentarios del PSOE en el Congreso no ven útil la comisión sobre el caso Koldo en el Congreso y tras arrancar este pasado lunes con la declaración del exministro de Sanidad Salvador Illa ERC le acusa de mentir y el PNV avisa de que no cuenten con ellos para «espectáculos gratuitos». Formaciones como Podemos y BNG también consideran que la comisión es un «teatrillo» entre el PP y el PSOE y otras formaciones como Vox señalan que los casos de corrupción deben dirimirse en los tribunales.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a arremeter este martes contra el exministro de Sanidad después de que ayer subiera el tono en su interrogatorio a Illa y hoy le ha acusado de mentir en sede parlamentaria, algo que está «penado con cárcel y multa». Tras negar que su intervención con Illa haya sido una «contienda electoral» ha acusado al exministro de «hacerse el loco» al decir que no sabía nada de la trama en la que esta presuntamente vinculado el exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

«Insulta a la inteligencia», ha dicho Rufián en rueda de prensa tras recalcar a dos días de que empiece la campaña electoral en Cataluña que le «da igual el contexto». «Illa dijo que él no sabía nada y que pasaba por aquí e incluso mintió en sede parlamentaria y eso está penado con cárcel y multa», ha señalado Rufián en relación con una empresa de La Roca del Vallés que contrató material sanitario con el Ministerio, localidad de la que Illa fue alcalde, y cuya administradora -dijo Rufián- había sido condenada por estafa.

El PNV tampoco cree que los comparecientes vayan a aportar luz a un caso que está en los tribunales y donde la mayoría se acogerá a su derecho a no contestar. «El objetivo de estas comisiones es que uno puede pensar que lo que se busca es crear más barro y no la verdad para identificar a los responsables políticos. Si las comisiones se convierten en eso, con el PNV que no cuenten. Para crear espectáculos gratuitos nosotros no vamos a estar», ha dicho el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Además, la comparecencia de Illa ha recibido las críticas de Podemos y BNG que ven la comisión como un «teatrillo» del bipartidismo que no aclarará la trama de corrupción. Mientras el diputado de la formación morada Javier Sánchez señala que el PP y PSOE «están jugando a un pimpón de la corrupción», el portavoz nacionalista gallego Néstor Rego ha lamentado que haya un pacto «explícito» para que no comparezca el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Desde Vox, su portavoz Pepa Millán ha reiterado que la comisión de investigación «se queda corta» y que las responsabilidades políticas deben «dirimirse en los juzgados». «Ayer fue la evidencia de que es un teatrillo para ver quién es más corrupto», ha puntualizado. En sentido bien distinto, la diputada de En Comú Aina Vidal ha defendido la «gestión honrada y muy buena» que hizo Illa de la pandemia.