El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «narcisismo, infantilismo» y de «enfangar» al anunciar que reflexiona si deja la Presidencia tras la investigación contra su mujer y ha vaticinado que el lunes anunciará que sigue en su cargo, aunque sin descartar nuevas elecciones.

El líder de la oposición ha sostenido, además, que quiere evitar, obteniendo explicaciones del líder de los socialistas, citar a la mujer del presidente, Begoña Gómez, en la comisión de investigación del Senado, porque en el «fango» le «gana» Pedro Sánchez.

Feijóo ha reaccionado así, en una entrevista con Onda Cero, al anuncio del jefe del Ejecutivo sobre que reflexionará y comunicará el próximo lunes, 29 de abril, si sigue en la Presidencia del Gobierno tras la apertura de diligencias contra su mujer por supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según Feijóo, con la carta enviada a los españoles, en la que Sánchez también anuncia que suspende su agenda hasta comunicar su decisión, el presidente ha hecho «dejación de funciones» y se ha victimizado con la intención de «polarizar y movilizar» a su electorado ante las elecciones catalanas y europeas.

Por ello, ha vaticinado que Sánchez anunciará el lunes que sigue al frente del Gobierno, tras las muestras de cariño recibidas ya de sus compañeros de filas, y aludirá a la meta de «parar a la extrema derecha», intentando movilizar a su partido, «fastidiar la campaña al resto y enfangar más la política».

Feijóo ha cargado además contra Sánchez achacándole «narcisismo e infantilismo impropios de una persona madura». «No hay un primer ministro europeo que haya hecho esto», «ya estamos en la prensa internacional, no he visto esto en mi vida», ha denunciado.

Además, ha acusado a Sánchez de calumniar a las personas que menciona en su carta, entre ellos él, como líder del PP, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, o a los medios, y ha tildado de «irresponsabilidad» que intente decir que su «problema judicial» es una «confabulación de la derecha y de la extrema derecha».

«Ninguna mujer de ningún presidente del Gobierno se ha visto envuelta en la situación en la que está el señor Sánchez y su pareja», ha señalado también Feijóo, basándose, ha dicho, en las publicaciones en prensa sobre la relación de Gómez con diferentes empresas que se han visto beneficiadas de contratos o decisiones del Gobierno.

Además, ha sostenido que él no consentiría que su pareja tuviese contratos con la administración o patrocinadores que luego fueran adjudicatarios y ha agregado que «ella no lo haría», recordando además que incluso ha habido parejas de presidentes «que han dejado de trabajar para no tener ninguna duda al respecto».

Quiere evitar citar a Begoña Gómez en el Senado

Feijóo ha defendido su labor de oposición, y su propia «elegancia» y «prudencia» al no aludir este miércoles en el hemiciclo a la investigación abierta y dicho que quiere evitar tener que citar a Begoña Gómez en la comisión de investigación del Senado.

El líder del PP ha apuntado que en el Congreso se ha requerido la declaración de la renta de su hermana o de su cuñado y que los socialistas querían que él entrase en el «fango» y no lo hará porque en el fango le gana Pedro Sánchez.

En ese punto ha aludido al caso por presunto fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, al sostener que si Sánchez para unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid debería «cogerse un mes porque llevan un mes atacando de forma directa e indirecta a un ciudadano que su principal problema es que es el novio de la presidenta».

Un caso en el que cree además que hay juego sucio del fiscal general contra Ayuso, algo que, ha resaltado, debe probarse.