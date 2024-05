El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha lanzado este jueves una carta a la militancia del partido, con motivo del 145 aniversario de su fundación, en la que presenta al PSOE como «el partido sistémico» de la democracia española, recuerda que «ninguna generación de socialistas lo tuvo fácil» y hace un llamamiento para trabajar desde la unidad por una «política limpia».

En su carta, Sánchez recuerda que los 25 fundadores del PSOE, con Pablo Iglesias a la cabeza, tuvieron la valentía de reunirse, «en plena prohibición de reunión y asociación política de los trabajadores» en una Casa Labra, una «fonda» situada «precisamente a escasos metros del entonces Ministerio de la Gobernación».

«Fueron tan visionarios como para crear un partido que, casi un siglo y medio después, sigue liderando la ampliación de los derechos y las libertades, el progreso y la justicia social. El coraje y la lucidez de aquellos compañeros son valores que hoy siguen inspirando la acción política de las mujeres y los hombres del PSOE del presente», enfatiza el presidente. En este contexto, subraya que «ninguna generación de socialistas lo tuvo fácil» porque ya suya es «una lucha que es estructuralmente asimétrica» y siempre eligen ponerse «del lado de quien no tiene» o «no puede».

«Elegimos el lado de la gente de a pie frente al poderoso; no una vez, sino siempre. Y, a pesar de ello, si hemos sido capaces de mejorar la vida de las personas y cambiar la historia de España es porque, en estos 145 años, nos tenemos los unos a los otros», asevera Sánchez, incidiendo en que «cuando las cosas se ponen difíciles» lo «más valioso» y el «principal activo» del partido es «la solidaridad de los compañeros y las compañeras».

«Por eso los socialistas, que defendemos la diversidad y la pluralidad como valores irrenunciables, en los tiempos difíciles nos unimos con más fuerza si cabe», señala, antes de agradecer el apoyo que «miles de socialistas y progresistas» le han brindado durante los últimos días. «Hay deudas que, aunque nunca podremos pagar, sí debemos reconocer. Y yo, como vuestro secretario general, tengo una inmensa deuda de gratitud con todas esas personas, con todos vosotros y vosotras. He sentido el cariño personal, la preocupación por mi familia y por mí. Es precisamente esa preocupación por las personas el motor último de nuestra causa política», explica.

Tras indicar que «el socialismo es humanismo», Sánchez dice ser consciente de que no es el apoyo a su persona lo que «une» a los militantes, sino «el apoyo a una causa», la de la libertad y la democracia. «Millones de personas han comprendido que lo que está en juego -y no solo en España- es la democracia como una forma de convivencia en libertad. Nuestra democracia, como las del resto del mundo, se enfrenta al avance de una internacional ultraderechista que trata de imponer su agenda regresiva. No mediante el debate de ideas y el contraste de propuestas, sino por la destrucción del adversario», reitera.

En este punto, vuelve a explicar el funcionamiento de la denominada «máquina del fango». Una estrategia, a su juicio, «alentada por la derecha y la ultraderecha, junto a páginas web y asociaciones ultraderechistas que fabrican bulos y mentiras». «Bulos que a continuación se propagan en tertulias y en las tribunas para después judicializar falsas denuncias, deteriorando gravemente nuestra democracia y nuestra convivencia», avisa. Sánchez añade que en estos días ha quedado claro que «defender la democracia no consiste únicamente en acudir a votar cada cuatro años», sino que hay que defenderla «todos los días, rechazando a aquellos que convierten la política en un barrizal de insultos y falsedades».

«Hoy, en el 145 aniversario de nuestra organización, reivindiquemos la política limpia. La política del respeto y la dignidad; la del debate de ideas basado en hechos y no en bulos», recalca el presidente del Gobierno. En su opinión, los «miles» de personas que se concentraron el pasado sábado a las puertas de Ferraz, y los «cientos de miles» que mostraron su apoyo en cartas, a través de las redes y las casas del pueblo de toda España, han enviado «un poderoso mensaje de coraje y lucidez a nuestra sociedad: que no estamos dispuestos a asistir impasibles al deterioro y la degradación de nuestra democracia».

«También han enviado otro mensaje: el PSOE es el partido sistémico de la democracia y la Constitución española. Cuanto más fuerte es la democracia, más fuerte es el PSOE y mayor su capacidad transformadora», enfatiza Sánchez, que señala como tarea de la actual «generación» de socialistas «contribuir al fortalecimiento» de la democracia. «En la última semana hemos visto cuántas personas se han movilizado a favor de la causa de la democracia. Esa es la causa que les ha unido y la que augura una larga vida al PSOE. ¡Feliz aniversario, PSOE!», concluye la misiva.