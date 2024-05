El Ministerio de Cultura eliminará el Premio Nacional de Tauromaquia, un galardón dotado con 30.000 euros, que no se concederá en 2024, según ha confirmado este viernes el departamento que dirige Ernest Urtasun. El galardón se creó en 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se entregó por primera vez en 2013 al torero Francisco Manuel Ojeda González, conocido como Paco Ojeda.

El último galardonado, en 2023, fue Julián López, El Juli. Desde que Ernest Urtasun asumió la cartera de Cultura no ha dado ningún premio a la tauromaquia, como fue en el caso de la convocatoria de las Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2023 (las únicas que ha propuesto hasta el momento). Urtasun ha mostrado en numerosas ocasiones su posición antitaurina y en contra el maltrato animal. «Hay una mayoría de españoles que no comparte el maltrato animal», ha dicho. El ministerio inicia desde este viernes la apertura de una consulta pública, que no es vinculante, y que es el primer paso necesario para modificar la orden ministerial que regula el conjunto de premios nacionales del Ministerio de Cultura.

Este departamento considera que los Premios Nacionales deben ser «fiel reflejo» de las valoraciones y sentimientos de la sociedad, señalan fuentes de Cultura. En los últimos años, la preocupación por el bienestar animal ha aumentando, mientras que la asistencia a los espectáculos taurinos se sitúa en el 1,9 % de la población (datos del 2021-2022), por eso «es oportuna una nueva revisión» de los premios, señala fuentes ministeriales.